بعد انهيار خيمته.. نازح سوري يحتضن حفيدته تحت عباءته لحمايتها من البرد (فيديو)

لاقت صور لنازح سوري يقي حفيدته من البرد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا.

وظهر الجد وهو يحتضن الحفيدة بعد انهيار خيمته جراء العاصفة التي ضربت شمالي سوريا.

وبوجه يملأه التجاعيد وضع السوري حفيدته تحت عباءته متحسرا وباكيا على ما حل به وبعائلته.

وتضررت خيم عشرات النازحين، الأربعاء، في شمال غربي سوريا من عاصفة هوائية مرفوقة بأمطار.

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بإصابة طفلين في العاصفة.

تضامن واسع مع النازحين بعد عاصفة ضربت مخيماتهم شمالي #سوريا #المخيمات_السورية pic.twitter.com/UN4xFkyCYC — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) December 2, 2021

وأوضح في تغريدات على تويتر أن فرق الإنقاذ استجابت لانهيار جدران في مدن أريحا و سرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع.

وقال الدفاع المدني إن فرقه أزالت الأنقاض وبعض الجدران الآيلة للسقوط، خصوصا التي تعرضت لقصف قوات النظام وروسيا.

خَسِر الخيمة التي كانت تأوي قهره؛ لأنَّ قهره كان ثقيلاً جداً.. لدرجة أنّ قطعة قماش لمْ تقوَ على إيوائه. https://t.co/ZEbCv32Qxh — Nagham. (@nagham4000) December 1, 2021

إن سقط عمود خيمتنا فأنت الركيزة يا والدي وأنت المسكن والسكينة.. حضنك منزل.. عباءتك تراب.. كفاك أوتاد نتشبث بها عندما تجري الرياح بما لا تشتهي الخيم#إدلب pic.twitter.com/O3XpU93ksC — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) December 1, 2021

هذا القهر البادي واضحاً في تجاعيد وجه الرجل لا يخففه سوى حضن الحفيدة، ولا يخفف بردها سوى ما تبقى من دفء في حضنه بعد أن طارت الخيمة عند أول رياح.

سنوات من التشرد والقهر والتنقل ما بين الخيام هرباً من موت إلى موت أشد قسوة.#إدلب#سوريا https://t.co/cc7ZUOB8P5 — يوسف موسى (@yusufmousa01) December 1, 2021

#سوريا : رجل مسنّ يحتضن حفيدته من أجل الدفء بعد أن أرسلت الرياح العاتية خيمتهما بعيداً في أحد مخيمات إدلب اليوم. pic.twitter.com/ZLGrXFibQU — Mark Cutts (@MarkCutts) December 1, 2021