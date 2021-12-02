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بعد انهيار خيمته.. نازح سوري يحتضن حفيدته تحت عباءته لحمايتها من البرد (فيديو)

ظهر الأب وهو يحتضن طفلته بعد انهيار خيمته جراء العاصفة التي ضربت شمال سوريا (مواقع التواصل Ammar Alzeer)
2/12/2021-|آخر تحديث: 2/12/202102:39 PM (مكة المكرمة)

لاقت صور لنازح سوري يقي حفيدته من البرد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا.

وظهر الجد وهو يحتضن الحفيدة بعد انهيار خيمته جراء العاصفة التي ضربت شمالي سوريا.

وبوجه يملأه التجاعيد وضع السوري حفيدته تحت عباءته متحسرا وباكيا على ما حل به وبعائلته.

وتضررت خيم عشرات النازحين، الأربعاء، في شمال غربي سوريا من عاصفة هوائية مرفوقة بأمطار.

وأفاد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بإصابة طفلين في العاصفة.

وأوضح في تغريدات على تويتر أن فرق الإنقاذ استجابت لانهيار جدران في مدن أريحا و سرمين وجرابلس وفي مخيم قرب مارع.

وقال الدفاع المدني إن فرقه أزالت الأنقاض وبعض الجدران الآيلة للسقوط، خصوصا التي تعرضت لقصف قوات النظام وروسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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