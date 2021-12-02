سوريا.. أزمة اقتصادية خانقة تعصف بحياة العمال في إدلب (فيديو)

تتجدد معاناة عمال الأجرة اليومية في مدينة الدانا بريف إدلب جراء استمرار انخفاض أجورهم وتدني قيمتها مقارنةً بمتطلبات المعيشة. وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء عليهم وسط انعدام تام للخدمات وغلاء الأسعار.

وقال أحد العمال للجزيرة مباشر إن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مبيناً أن هذا الارتفاع لا يتناسب كليا مع دخل معظم السكان.

وأوضح عامل آخر أن أجرته اليومية تكفيه بالكاد لتأمين جزء قليل من قوت أسرته وسط غلاء فاحش، مشيراً إلى أنهم يعجزون تماماً عن تغطية أي نفقات أخرى.

وطالب العمال أرباب العمل بزيادة أجورهم مع الارتفاع المستمر الذي تجاوز كل التوقعات، وأن يكون عائدها يتناسب مع الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وطالب العمال أيضا المنظمات الإغاثية بدعمهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم خاصة مع تفشي البطالة وكثرة أعداد العاطلين.

خطر المجاعة

كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن الشهر الماضي أن عدد الذين يواجهون خطر المجاعة في العالم ارتفع إلى 45 مليونًا.

وحذر المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيسلي من أن مستوى انعدام الأمن الغذائي في سوريا بلغ أعلى مستوى منذ بدء الصراع عام 2011؛ مشيرًا إلى أن هناك حوالي 12.4 مليون شخص في سوريا لا يعرفون من أين ستأتي وجباتهم الغذائية.

وتشهد سوريا حربًا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع احتجاجات شعبية ما دفع الملايين إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين داخليًا في سوريا وصل إلى 6.7 ملايين شخص نهاية العام الماضي، بزيادةٍ قدرها نحو 300 ألف شخص منذ بداية العام.

ويؤدي فقدان الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع الحرج أصلًا.