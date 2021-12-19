على طريقة الكبار.. طفلة سوريّة تحيي اليوم العالمي للغة العربية من مخيم لاجئين (فيديو)

قرّرت الطفلة السوريّة شهد البصيري أن تُحيي اللغة العربيّة -بمناسبة اليوم العالمي للضاد- على طريقتها الخاصّة من داخل مخيّمات اللجوء في البقاع (وسط).

وفي مقطع مصوّر، التقطه الناشط محمد الهزاع، ظهرت الطفلة وهي تنشد مقطعًا شعريًّا.

وبتمكُّنٍ، أنشدت شهد البصيري ثلاثة أبيات شعرية دون أن تلحن فيها، والأبيات هي (أَلا لا أَلا إِلاَّ لآلاءِ لابِثٍ/ ولا لا أَلا إِلا لآلاءِ مَن رَحَلْ/ فكَم كَم وكَم كَم ثُمَّ كَم كَم وكَم وَكَم/ قَطَعتُ الفَيافِي والمَهَامِهَ لَمْ أَمَلْ/ وكَافٌ وكَفكافٌ وكَفِّي بِكَفِّهَا/ وكَافٌ كَفُوفُ الوَدقِ مِن كَفِّها انهَملْ).

View this post on Instagram A post shared by Mohammed alhazaa|| محمد الهزاع (@mo.hazaa)

ويحتفل العالم العربي باليوم العالمي للغة العربيّة، في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويتزامن ذلك اليوم مع إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

"فَهِي هِي وهِي ثُمَّ هِي هِي وهي وَهِي.."

قصيدة رائعة إلا أنها صعبة الألفاظ لأحد أبرز شعراء العرب "امرئ القيس" ألقتها الطفلة السورية "شهد البصيري" بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية #سوريا pic.twitter.com/C688qeIGUp — الأمل ميديا-Alamal Media (@alamlmediatv) December 18, 2021