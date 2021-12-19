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منوعات|لبنان

على طريقة الكبار.. طفلة سوريّة تحيي اليوم العالمي للغة العربية من مخيم لاجئين (فيديو)

الطفلة السورية شهد البصيري
الطفلة السورية شهد البصيري (مواقع التواصل)
19/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202108:12 PM (مكة المكرمة)

قرّرت الطفلة السوريّة شهد البصيري أن تُحيي اللغة العربيّة -بمناسبة اليوم العالمي للضاد- على طريقتها الخاصّة من داخل مخيّمات اللجوء في البقاع (وسط).

وفي مقطع مصوّر، التقطه الناشط محمد الهزاع، ظهرت الطفلة وهي تنشد مقطعًا شعريًّا.

وبتمكُّنٍ، أنشدت شهد البصيري ثلاثة أبيات شعرية دون أن تلحن فيها، والأبيات هي (أَلا لا أَلا إِلاَّ لآلاءِ لابِثٍ/ ولا لا أَلا إِلا لآلاءِ مَن رَحَلْ/ فكَم كَم وكَم كَم ثُمَّ كَم كَم وكَم وَكَم/ قَطَعتُ الفَيافِي والمَهَامِهَ لَمْ أَمَلْ/ وكَافٌ وكَفكافٌ وكَفِّي بِكَفِّهَا/ وكَافٌ كَفُوفُ الوَدقِ مِن كَفِّها انهَملْ).

ويحتفل العالم العربي باليوم العالمي للغة العربيّة، في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، ويتزامن ذلك اليوم مع إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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