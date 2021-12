استلهمت قصته من أهل النوبة.. المصرية رباب طنطاوي أول عربية تشارك في تصميم فورمولا 1 (فيديو)

شاركت المصممة المصرية رباب طنطاوي، في التصميم الخارجي لسيارة سباق الفورمولا 1 لفريق مكلارين ريسينج، لتكون بذلك أول امرأة عربية تضع بصمتها في سيارة الفريق الشهير.

ونشر الفريق عبر حسابه على إنستغرام مقطعا مصورا، أعلن من خلاله عن التصميم الخارجي الجديد للفنانة رباب طنطاوي.

The last dance for the MCL35M. 🙌

McLaren Racing reveals a one-off livery with Vuse designed by Rabab Tantawy, an emerging UAE-based artist for the #AbuDhabiGP. 🇦🇪 #DrivenByChange pic.twitter.com/7PJZoY2n1E

— McLaren (@McLarenF1) December 7, 2021