“آبل” تكشف عن ميزة أمان جديدة تُمكن المستخدم من معرفة التطبيقات التي تتجسس عليه

كشفت شركة “آبل” الأمريكية عن ميزة أمان جديدة في آخر “نظام تشغيل” لهواتف آيفون يُمكن المستخدم من معرفة التطبيقات التي تجمع معلومات عنه أو تتجسس عليه.

وكانت الشركة الأمريكية قد أصدرت منذ أسابيع نظام التشغيل الجديد الخاص بها (IOS 15.2) والذي يحتوي على العديد من المزايا المهمة، منها إخبار المستخدمين إذا تم اختراق هواتفهم.

ومنذ هذا الإعلان تسارع التطبيقات في إصدار البيانات التى توضح فيها أنها أوقفت ميزة التجسس على مستخدميها وجمع بياناتهم بالإضافة إلى بيانات البحث الخاصة بهم.

وقالت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف إن نظام التشغيل (IOS 15.2) يتضمن ميزة “مهمة جدا” في مجال حماية الخصوصية في الأيفون وهي “تقرير خصوصية التطبيقات”.

وتمكن هذه الميزة الجديدة المستخدم من الوصول إلى تقرير سهل القراءة يوضح التطبيقات المريبة.

وكشفت آبل عبر موقعها الرسمي أن “تقرير خصوصية التطبيقات” يظهر عدد المرات والوقت الذي وصل فيه أحد التطبيقات المشبوهة إلى البيانات الحساسة للخصوصية أو أجهزة استشعار للجهاز خلال سبعة أيام. مضيفة أنه يشمل تفاصيل حول وصول التطبيق إلى الموقع والصور والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال.

وقالت إن تقرير خصوصية التطبيق تم تصميمه لمنح المستخدم رؤية واضحة حول كيفية وصول التطبيقات التي تهدف الوصول إلى بياناته الشخصية والتجسس عليه.

وأضافت أنه في حالة سعي أحد التطبيقات للوصول إلى بيانات المستخدم يتم إخبار المستخدم بالأمر عبر سلسة من الإنذارات والتنبيهات، مؤكدة أنه يمكن للمستخدم أن يعمد لتحديث إعدادات الخصوصية أو إلغاء إذن الدخول.