مرتديا بدلة مجنحة.. فرنسي يطير حول الأهرامات المصرية (فيديو)

طار الفرنسي فريد فوجين، 42 عاما، بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر بشكل لم يسبقه إليه أحد من قبل، مستخدما بدلة مجنحة.

وبلغت أعلى سرعة لفوجين خلال مروره قرب الأهرام نحو 250 كيلومترا في الساعة، واقترب الفرنسي في بعض الأوقات خلال جولته حول الأهرامات إلى مسافة تقترب من 90 مترا. لكن فوجين تمكن من الارتفاع مجددا بعيدا عن الأرض ليتمكن من فتح المظلة ليهبط بها.

وسبق أن طار أشخاص فوق الهرم، ولكن ليس إلى جواره كما فعل فوجين.

وخلال رياضة الطيران في الهواء، يقوم الرياضيون بالقفز من الطائرة وهم يرتدون البدلة المجنحة. ويضيف هذا الزي مساحات بين الذراعين وجسم القافز وبين الرجلين ما يؤدي إلى رفعه واستمراره في الطيران عبر الانزلاق في الهواء.