محب كاسر يتصدر غوغل مصر عقب إعلان وفاته.. حكاية فنان “تعلق قلبه بالمساجد”

توفي فجر اليوم السبت الفنان محب كاسر بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 75 عامًا، ليتصدر اسمه محرك بحث غوغل مصر عقب إعلان رحيله.

والممثل الراحل من مواليد مركز بسيون بمحافظة الغربية في دلتا مصر عام 1946، حسب ما ذكرت زوجته. وبدأ مشواره الفني في بداية ستينيات القرن الماضي بفيلم (يوم الحساب) عام 1962، واستمر في تقديم العديد من الأدوار السينمائية حتى مطلع الثمانينيات.

يُعد محب كاسر من الوجوه التي يحفظها الجمهور، واشتهر بتقديم دور الحارس والخفير الصعيدي، فهو بواب العمارة في فيلم (البحث عن فضيحة) الشهير، وهو حارس الفيلا في فيلم (الثأر).

شارك الممثل الراحل في نحو 170 عملًا فنيًّا من بين أبرزها: الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدا.

بعد ذلك تفرّغ الفنان الراحل للشاشة الصغيرة فشارك في العديد من المسلسلات والأفلام التلفزيونية من أبرزها: دموع في عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية، عفاريت السيالة، عصابة بابا وماما، المال والبنون. وكان آخرَ أعماله مسلسلا “سلسال الدم” ثم “بدون ذكر أسماء” عام 2013.

ومن أشهر أعماله الإذاعية: بيت للحنان، الغريب والليل، ابن النيل، الخطة رقم 13، النافذة المغلقة، اجري واجري. ومن أشهر أعماله المسرحية: خمس نجوم، الزوجة أخر من يعلم، الست هدى.

وكان محب كاسر قد تعرّض لأزمة صحية مفاجئة خلال الفترة الماضية، تطلبت نقله إلى المستشفى، وهناك تم اكتشاف إصابته بورم سرطاني على الكلى أدى إلى فشل كلوي، بجانب معاناته منذ فترة ضعفًا بعضلة القلب، مما أدى إلى تدهور صحته.

وأواخر الشهر الماضي، كتب كريم -ابن الفنان الراحل– منشورًا مؤثرًا عبر فيسبوك، طالب فيه الجميع بالدعاء لوالده بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وتصدّر اسم محب كاسر محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد تداول صور له وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات.

وبحسب تصريحات زوجته لوسائل إعلام مصرية، كان الفنان الراحل يقضي يومه بين المسجد والصلاة، وكان يؤذن للصلوات الخمس ويؤم المصلين حتى في صلاة الفجر، وكان يقضي بقية يومه يقرأ القرآن في منزله، بالإضافة إلى صيام النوافل بشكل دائم مهما كانت حالته الصحية.

وعقب إعلان وفاته، نعى كثير من الفنانين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل، الممثل الراحل. ومن المقرر تشييع جنازته اليوم بعد صلاة الظهر.