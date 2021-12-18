لحظات مروعة.. مراهقان ينجوان بأعجوبة من حريق شب بسبب بطاريات شحن (فيديو)

تسلّق مراهقان مبنى في حي إيست فيليدج بمدينة نيويورك، هربًا من حريق شب داخل شقتهما.

وأدى الحريق -وفق إطفاء نيويورك- إلى مصرع شخص واحد، مما دفع المراهقَين إلى التسلق.

ونتج الحريق عن انفجار دراجات إلكترونية خلال الشحن طوال الليل، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وأظهر مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خروج الناجيين من نافذة الشقة قبل اندلاع الحريق، وبيّن أنهما تسلقا من دور مرتفع.

وقال موقع (فوكس 5) إن ألسنة اللهب اندلعت بالطابق الرابع في نحو الساعة 7 صباحًا من يوم الخميس. وقال مسؤولو الإطفاء إن المراهقَين نفذا عبر قناة في الجزء الخلفي من المبنى إلى مكان آمن.

وأصيب المراهقان بجروح خطيرة نتيجة تسلقهما المبنى، واستجاب ما يصل إلى 180 من رجال الإطفاء للحادث، وتمكنوا من السيطرة عليه بعد نحو ساعة واحدة.

وأصيب 8 أشخاص بينهم 4 من رجال الإطفاء، وتوفي رجل بينما أصيبت امرأة بجروح خطيرة، وفق (فوكس 5).

وعثر رجال الإطفاء على 7 دراجات كهربائية داخل الشقة، وأفادوا بأن بطاريات أيون الليثيوم المستخدمة لشحنها انفجرت، مما أدى إلى اشتعال النيران الشديدة وسريعة الاندلاع.

وقال رئيس مديرية الإطفاء دانييل نيغرو “هذه البطاريات عندما تنفجر تنشر النار بسرعة وتصبح شديدة للغاية”.

ونشب 93 حريقًا في مدينة نيويورك هذا العام بسبب بطاريات أيون الليثيوم، أسفرت عن أكثر من 70 إصابة و4 وفيات.

وقال نيغرو “عندما تُشحن هذه البطاريات بشكل زائد فإنها تنفجر بعنف” مشددًا على ضرورة تجنب شحن بطاريات أيون الليثيوم طوال الليل داخل المنزل.