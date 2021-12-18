فهد يثير الذعر في كينيا بعد اقتحامه منزلا (فيديو)

أثار فهد الذعر في جنوب شرق كينيا إثر هروبه من منتزه (تسافو) الوطني ودخوله أحد المنازل قبل أن يمسك به حراس الغابات.

وقال مسؤولون من هيئة حماية الحياة البرية إنهم يعتقدون أن الفهد هرب من المتنزه، أمس الخميس، ودخل إلى مدينة فوي المجاورة التي تقع على بعد 150 كيلومترا من مدينة مومباسا الساحلية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة للحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع محلي حراسا ينقلون الفهد بعد تغطية رأسه بقطعة قماش، ثم يضعونه في سيارة، وسط جمع من الناس.

KWS officers rescue a leopard that had entered a home in Voi, Taita Taveta County pic.twitter.com/in0Jg9wktu — Nation Africa (@NationAfrica) December 16, 2021

وقللت هيئة حماية الحماية البرية في كينيا مما حصل وقالت إنه “أمر يحدث دائمًا”.

ورغم ازدياد حالات هرب الحيوانات في السنوات الأخيرة، إلا أنه من النادر أن يؤدي ذلك إلى إصابات.

وفي يوليو/تموز الماضي، أثار أسد الذعر إثر ابتعاده عن مسكنه في متنزه نيروبي الوطني إلى حي مكتظ بالسكان في جنوب العاصمة.

ويقول المدافعون عن الحيوانات والحياة البرية إن تلك الحوادث نتيجة للنمو الكبير في المدن واقتطاع المزيد من الأراضي لبناء المساكن.

ويضيفون أن الحيوانات -ومنها الحيوانات المفترسة- كانت تعيش في تلك المناطق قبل أن يستولي عليها البشر.