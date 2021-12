فهد يثير الذعر في كينيا بعد اقتحامه منزلا (فيديو)

أثار فهد الذعر في جنوب شرق كينيا إثر هروبه من منتزه (تسافو) الوطني ودخوله أحد المنازل قبل أن يمسك به حراس الغابات.

وقال مسؤولون من هيئة حماية الحياة البرية إنهم يعتقدون أن الفهد هرب من المتنزه، أمس الخميس، ودخل إلى مدينة فوي المجاورة التي تقع على بعد 150 كيلومترا من مدينة مومباسا الساحلية.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة للحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع محلي حراسا ينقلون الفهد بعد تغطية رأسه بقطعة قماش، ثم يضعونه في سيارة، وسط جمع من الناس.

KWS officers rescue a leopard that had entered a home in Voi, Taita Taveta County pic.twitter.com/in0Jg9wktu

— Nation Africa (@NationAfrica) December 16, 2021