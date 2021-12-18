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وثق لحظاته الأخيرة.. وفاة نجم “سناب شات” سعودي إثر حادث مروع (فيديو)

محمد كان متجها مع عائلته إلى الرياض بسيارته الخاصة (مواقع التواصل)
17/12/2021-|آخر تحديث: 18/12/202101:09 AM (مكة المكرمة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في السعودية بخبر وفاة أحد أكبر مشاهير تطبيق (سناب شات) بحادث سير خلال رحلته بسيارته الخاصة إلى الرياض.

وتوفي محمد الشمري الذي يتابعه 15.4 مليون شخص مع طفلته حلا وطفله الرضيع يوسف في حادث مروري، بينما كان متجها مع عائلته إلى الرياض بسيارته الخاصة، فيما نُقلت زوجته إلى المستشفى.

وجاء في تغريدة حساب (أخبار السعودية) “مشهد مُحزن: محمد الشمري أحد مشاهير السناب شات وثّق مع أبنائه رحلتهم قبل ساعات من تعرضهم لحادث مروري مما أدى إلى وفاته”.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يظهر حالة السيارة وقد تعرضت لدمار كبير، وتهشمت بسبب شدة الحادث.

وقبل وفاته بساعات قليلة، نشر الشمري فيديو له عبر (سناب شات)، يطلب من متابعيه الدعاء لهم بأن يصلوا إلى الرياض بالسلامة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة والحزن.

وتصدَّر وسم وفاة محمد الشمري مواقع التواصل بعد ساعات من نشر الفيديو وإعلان وفاته.

المصدر : الجزيرة مباشر

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