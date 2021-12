شاهد: عنكبوت يعطل مؤتمرا صحفيا لمسؤولة صحة بأستراليا

عطّل عنكبوت مؤتمرًا صحفيًا لوزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند إيفيت داث، اليوم الجمعة، عقدته للحديث عن آخر تطورات جائحة كورونا في الولاية.

وأظهر مقطع مصور شخص ينبه داث بالقول “أيتها الوزيرة، هناك عنكبوت عليك” لترد على الفور وهي تحاول الحفاظ على رباطة جأشها “هل يمكن لأحد ما أن يزيل العنكبوت عني”.

لكن في البداية لم يتمكن أي شخص من اصطياد العنكبوت لتضيف بعد لحظات “هذا يظهر مدى سيطرتي على الأمر سأستمر وأتظاهر بأنني لا أملك صيادًا (للعنكبوت) في الوقت الحالي وأدع شخصا آخر يهتم بالأمر لكن إن اقترب من وجهي أخبروني رجاء”.

Update – No spiders were harmed during the press conference. https://t.co/220c6aM8ii

— Yvette D'Ath MP (@YvetteDAth) December 16, 2021