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منوعات|أستراليا

شاهد: عنكبوت يعطل مؤتمرا صحفيا لمسؤولة صحة بأستراليا

عنكبوت يعطل مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة الأسترالية (مواقع التواصل)
17/12/2021-|آخر تحديث: 18/12/202112:56 AM (مكة المكرمة)

عطّل عنكبوت مؤتمرًا صحفيًا لوزيرة الصحة في ولاية كوينزلاند إيفيت داث، اليوم الجمعة، عقدته للحديث عن آخر تطورات جائحة كورونا في الولاية.

وأظهر مقطع مصور شخص ينبه داث بالقول “أيتها الوزيرة، هناك عنكبوت عليك” لترد على الفور وهي تحاول الحفاظ على رباطة جأشها “هل يمكن لأحد ما أن يزيل العنكبوت عني”.

 

لكن في البداية لم يتمكن أي شخص من اصطياد العنكبوت لتضيف بعد لحظات “هذا يظهر مدى سيطرتي على الأمر سأستمر وأتظاهر بأنني لا أملك صيادًا (للعنكبوت) في الوقت الحالي وأدع شخصا آخر يهتم بالأمر لكن إن اقترب من وجهي أخبروني رجاء”.

ونشرت الوزيرة  الأسترالية بعد انتهاء الواقعة على تويتر مازحة “لم يتعرض أي عنكبوت للإصابة أثناء المؤتمر الصحفي”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طالبت حديقة الزواحف الأسترالية المواطنين بالتبرع بعناكب ضخمة ظهرت في البلاد وأطلق عليها اصطلاحا (ميغاسبايدر).

وأشاروا إلى أن تسليمها والتبرع بها سينقذ العشرات من سمومها القاتلة والتي تُخرجها بكميات هائلة.

المصدر : صحف ومواقع أجنبية

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Published On 19/6/2021

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