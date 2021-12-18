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منوعات|تركيا

خفة ومخاطرة.. ماذا فعلت امرأة لإنقاذ طفل هاجمته كلاب ضالة وسط الشارع؟ (فيديو)

كلاب ضالة (غيتي- أرشيف)
18/12/2021-|آخر تحديث: 18/12/202103:15 PM (مكة المكرمة)

رصدت كاميرات مراقبة مشاهد مروعة من منطقة كوكاسينان في ولاية قيصري وسط تركيا.

وأظهر مقطع مصور -نشرته وكالة (إخلاص) وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي- طفلًا صغيرًا عائدًا من المدرسة تهاجمه كلاب ضالة.

وبينما كان الطفل (9 سنوات) في طريق خالٍ من المارة والسيارات، فوجئ بكلاب تنبح وتجري نحوه.

أوقعت الكلاب الأربعة الطفل أرضًا وحاصرته، بينما كان يبكي ويصرخ من شدة الخوف.

في تلك اللحظات المرعبة كانت امرأة تمشي على مسافة من الواقعة، فهرولت لإنقاذ الطفل، لكنها -بعد أن أحكمت الكلاب دائرتها حوله- قررت إيجاد طريقة أسرع.

حملت المرأة حجرًا من الأرض وألقت به تجاه الكلاب الضالة التي كان من المحتمل أن تهاجمها هي الأخرى، إلا أنها انفضت جميعها من حول الصغير.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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