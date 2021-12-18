حقق ملايين المشاهدات.. مقطع “مبهج” لأطفال سوريين لاجئين يجتاح مواقع التواصل (فيديو)

اجتاح مقطع مصور لأطفال سوريين داخل أحد المخيمات مواقع التواصل الاجتماعي محققا ملايين المشاهدات لاسيما على موقع (انستغرام).

وتميز المقطع الذي التقطه المصور السوري محمد الهزاع بأنه “مبهج” وأظهر الوجه الطفولي البريء والمرح للأطفال حتى هؤلاء الذين يعيشون داخل مخيمات.

وظهر الأطفال وتنوعوا بين فتيات وصبية وهم يرقصون ويغنون على أغنية (قصة حب) للمغني اللبناني رامي عياش.

ونشر الهزاع المقطع المصور على حسابه على انستغرام قبل نحو يومين وخلال هذه الفترة حصد المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة تزداد بوتيرة سريعة.

وجاء المقطع ضمن حملة (ترند) بدأت منذ أيام على مواقع التواصل لأغنية (قصة حب) تمكن خلالها فيديو الهزاع للأطفال اللاجئين من تحقيق أعلى مشاهدة.

دي قصة حب ❤️❤️ قفلوا الترند 😆فازو🤍🤍 pic.twitter.com/qzpZNOPGpW — متفائلۿﮧ🤍🖇99 (@C9c3L3aqANCFEYw) December 18, 2021

وتداول ناشطون على مواقع التواصل المقطع المصور للأطفال اللاجئين وجاءت تعليقاتهم ما بين الإعجاب والحسرة على وضع هؤلاء الأطفال الذين يعيشون في خيم غير مؤهلة بينما يشتد برد الشتاء.

وعلق البعض على المقطع “لا نعرف نضحك أو نبكي” في إشارة إلى التناقض ما بين البهجة التي يزرعها هذا المقطع في نفوس المشاهدين والصعوبات التي يعيشها هؤلاء الأطفال في حياتهم العادية.

ويعرف الهزاع نفسه على أنه “مصور في المخيمات” وتزدحم صفحته على انستغرام بالمقاطع المصورة للأطفال اللاجئين في فعاليات عدة ومواقف مختلفة جميعها تهدف إلى تسليط الضوء على حياتهم وظروفهم المعيشية وجمع التبرعات لإغاثتهم وعائلاتهم.