إضاءة برجي خليفة والقاهرة بألوان علم قطر احتفاء بيومها الوطني (فيديو)

أُضيء برج القاهرة بالعاصمة المصرية وبرج خليفة في دبي، مساء الجمعة، بألوان علم دولة قطر احتفاء بيومها الوطني.

ونشرت السفارة القطرية في مصر عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو لبرج القاهرة وهو يضاء بألوان العلم القطري.

وأوردت وسائل إعلام محلية صورا لبرج القاهرة مدون عليه عبارات “اليوم الوطني” و”دولة قطر” و”18 ديسمبر”.

وتحتفل قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وبعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني القطري.

برج خليفة

وفي الإمارات، نشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو لواجهة البرج، الذي يصل ارتفاعه إلى 828.6 مترا، وقد أضيئت بألوان العلم القطري.

ونشر المقطع مع تعليق “نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقاءنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار “الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير”.