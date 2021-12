من عجائب الخلق.. اكتشاف دودة ذات 1306 أرجل في باطن الأرض (فيديو)

اكتشف علماء دودة عمياء ذات 1306 أرجل، في حفرة عميقة بمنطقة تعدين في أستراليا، وهي بذلك تملك أكبر عدد من الأرجل بين جميع الحيوانات.

الدودة الشاحبة اللون التي تشبه الخيط من ذوات الألف رجل، يصل طولها إلى 9.5 سنتيمترات وعرضها 0.95 ملليمتر، ولها رأس مخروطي.

أمّا فم الدودة فهو على هيئة منقار، ولها قرون استشعار كبيرة يعتقد العلماء أنها قد تكون أحد مصادر المدخلات الحسية لأنها من دون أعين.

A @SciReports paper reports the discovery of the first millipede with more than 1,000 legs. Prior to this, no millipede had been found with more than 750 legs. https://t.co/l6fnahh4Tw pic.twitter.com/j1erGXbegd

— Nature Portfolio (@NaturePortfolio) December 16, 2021