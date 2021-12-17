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منوعات|أستراليا

من عجائب الخلق.. اكتشاف دودة ذات 1306 أرجل في باطن الأرض (فيديو)

17/12/2021

اكتشف علماء دودة عمياء ذات 1306 أرجل، في حفرة عميقة بمنطقة تعدين في أستراليا، وهي بذلك تملك أكبر عدد من الأرجل بين جميع الحيوانات.

الدودة الشاحبة اللون التي تشبه الخيط من ذوات الألف رجل، يصل طولها إلى 9.5 سنتيمترات وعرضها 0.95 ملليمتر، ولها رأس مخروطي.

أمّا فم الدودة فهو على هيئة منقار، ولها قرون استشعار كبيرة يعتقد العلماء أنها قد تكون أحد مصادر المدخلات الحسية لأنها من دون أعين.

وقال باحث رئيسي في الدراسة المنشورة بمجلة (ساينتيفيك ريبورتس) إنه لم يكن معروفا في السابق وجود دودة تملك ألف رجل، رغم أن اسم الدودة الألفية يعني حرفيا “ذوات الألف رجل”.

وأُطلِق على الدودة “إيميليبيس بيرسيفوني” ويعني الجزء الأول للاسم “ألف قدم حقيقية”، أما بيرسيفوني فهو نسبة إلى ملكة العالم السفلي في الأساطير الإغريقية القديمة.

وعُثر على عدد من الدودة في عمق 60 مترا تحت الأرض، وكانت للإناث أرجل أكثر من الذكور.

وحتى الآن، كان الحيوان المعروف بامتلاكه أكبر عدد من الأرجل هو دودة ألفية عُثر عليها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتملك 750 رجلا.

“من عجائب الخلق”

وقال باحث في الدراسة “برأيي، إنه حيوان مذهل، أحد أعاجيب الخلق”، وأوضح أنها أطول دودة عُثر عليها حتى الآن بين الديدان الألفية.

وهي أول الحيوانات التي تستوطن الأرض، وتمكّن هذا النوع من التكيف مع العيش على عمق عشرات الأمتار بالتربة، في بيئة قاحلة قاسية، وفق ما ذكر الباحث.

وتعيش الفصيلة الجديدة وسط ظلام دامس في موئل غني بالحديد والصخور البركانية، ونظرا لعدم امتلاكها أعينا، فإنها تستخدم الحواس مثل اللمس والشم للتعرف على البيئة المحيطة بها.

وتنتمي الدودة إلى فصيلة الديدان آكلة الفطريات، لذلك يعتقد الباحثون أن هذا هو الغذاء الرئيسي لها، وعُثر عليها بولاية أستراليا الغربية في منطقة ينقب فيها عمال المناجم عن الذهب ومعادن أخرى.

وظهرت الديدان الألفية للمرة الأولى منذ أكثر من 400 مليون سنة، وهي من مفصليات الأرجل البطيئة الحركة المرتبطة بالحشرات والقشريات.

ويُعرف منها حاليا 13 ألف نوع تعيش في جميع أنواع البيئات وتتغذى على النباتات والفطريات المتحللة.

وتؤدي دورا مهما في النظام البيئي من خلال تحطيم المادة التي تتغذى عليها، وتحرير الأجزاء المكونة لها مثل الكربون والنيتروجين والسكريات البسيطة.

المصدر : رويترز

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