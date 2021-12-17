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منوعات|كردستان العراق

العراق.. قتلى ومصابون جراء فيضانات ضربت أربيل (فيديو)

فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان العراق (مواقع التواصل)
17/12/2021-|آخر تحديث: 17/12/202105:30 PM (مكة المكرمة)

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، فجر الجمعة، وفق إفادة محافظها أوميد خوشناو، في حين حذّرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.

وقال المسؤول “الفيضانات بدأت الساعة الرابعة (01:00 بتوقيت غرينتش) وتسببت في مصرع 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال”، موضحا أن السيول تركزت في أحياء شعبية شرقي أربيل، وسبّبت كذلك “أضرارا مادية كبيرة”.

وأضاف “أربعة أفراد من الدفاع المدني أُصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم” أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش “الحصيلة الأولية هي مصرع 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقا في بيوتهم”.

وتحدّث عن “مفقودين لا يزال البحث جاريا عنهم، لذلك قد يكون عدد الضحايا مرشحا للارتفاع”، مضيفا “هناك مواطنون اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جدا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية منذ قليل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في أربيل إلى 11 بينهم أجانب.

وحذّر المحافظ -في بيان- السكان من مغادرة منازلهم وقال “نطالب المواطنين إذا لم يكن هناك عمل ضروري ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يُتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها”.

وأضاف “هناك حالة تأهب لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين”.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل

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