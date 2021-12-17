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العراق.. قتلى ومصابون جراء فيضانات ضربت أربيل (فيديو)
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ضربت أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق، فجر الجمعة، وفق إفادة محافظها أوميد خوشناو، في حين حذّرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات إضافية.
وقال المسؤول “الفيضانات بدأت الساعة الرابعة (01:00 بتوقيت غرينتش) وتسببت في مصرع 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال”، موضحا أن السيول تركزت في أحياء شعبية شرقي أربيل، وسبّبت كذلك “أضرارا مادية كبيرة”.
قوة السيول الآن في #أربيل#سيول_أربيل pic.twitter.com/phdClf19rJ
— غانـم العابـد (@GH3ABID) December 17, 2021
وأضاف “أربعة أفراد من الدفاع المدني أُصيبوا بجروح بعدما جرفت المياه سيارتهم” أثناء محاولتهم إنقاذ مواطنين.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل سركوت كراش “الحصيلة الأولية هي مصرع 8 أشخاص توفي أحدهم حين ضربه البرق، والآخرون قضوا غرقا في بيوتهم”.
ارتفاع ضحايا السيول في #أربيل إلى 11 وانهيار جسر حديدي في #نينوى#وكالة_يقين #العراقhttps://t.co/oD6X0ls9Ds pic.twitter.com/uty5ApRfwm
— Yaqein (@Yaqein_iq) December 17, 2021
وتحدّث عن “مفقودين لا يزال البحث جاريا عنهم، لذلك قد يكون عدد الضحايا مرشحا للارتفاع”، مضيفا “هناك مواطنون اضطروا إلى ترك بيوتهم، الأضرار المادية كبيرة جدا”.
وذكرت وسائل إعلام محلية منذ قليل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في أربيل إلى 11 بينهم أجانب.
ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول في العاصمة أربيل الى 11 بينهم اجانب https://t.co/kwsAGu80q1 pic.twitter.com/x9rc07wsic
— Basnews عربية (@basnewsar) December 17, 2021
وحذّر المحافظ -في بيان- السكان من مغادرة منازلهم وقال “نطالب المواطنين إذا لم يكن هناك عمل ضروري ألّا يخرجوا من منازلهم وخارج مدينة أربيل، إذ يُتوقع هطول أمطار إضافية وتوجد مخاوف من حصول فيضانات بمركز المدينة وأطرافها”.
وأضاف “هناك حالة تأهب لدى قوات الأمن والشرطة والفرق الصحية والدفاع المدني والبلديات في الأقضية والنواحي لتلقي اتصالات المواطنين”.
صور من امطار أربيل وهنا تحذيرات ع موجة امطار اخرى
يارب اجعلها امطار خير واحفظ الناس pic.twitter.com/n3tYUEOSjW
— عرب 🇮🇶 (@JlIiJ1) December 17, 2021
سیل در #اربیل با حداقل هشت کشته @K24Turkce pic.twitter.com/2rh3IyiB5p
— mehdi mahmoudi (@mehdimahmudi) December 17, 2021
وزارة الموارد المائية:
سيول اربيل
لم تصل الى بغداد حيث سيتم السيطرة عليها في سدة سامراء ٫٫ أي زيادة في التصاريف سيتم تحويلها الى بحيرة الثرثار وتوزع في خزانات دربندخان وسد دوكان وسد الموصل … pic.twitter.com/WU6NLqL3Z3
— Al-Rubaie (@633u6nqlfmLGSTt) December 17, 2021