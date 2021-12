الشرطة تصادر هاتف الممثل الأمريكي أليك بالدوين ضمن التحقيق في مقتل مديرة تصوير فيلم

حصلت الشرطة المكلفة بالتحقيق في قضية مقتل مديرة التصوير لفيلم (راست) على إذن بمصادرة هاتف بطله ومنتجه الممثل (أليك بالدوين) الذي انطلقت رصاصة قاتلة من مسدس كان يتدرب على استخدامه في مشهد.

كان الممثل الأمريكي يتمرن على أحد مشاهد الفيلم مع مديرة التصوير (هالينا هاتشينز) عندما وقعت المأساة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مزرعة بمقاطعة (سانتا في) بولاية نيو مكسيكو.

وقال بالدوين أنه لم يضغط على زناد المسدس قبل أن ينطلق العيار الناري، بل إن كل ما فعله هو قدح المطرقة، حسب ما ذكر.

Authorities have issued a search warrant for Alec Baldwin's cell phone, saying it could hold evidence that might be helpful as they investigate a deadly shooting on a New Mexico film set that killed a cinematographer and wounded the director. https://t.co/vSOlim4mVY

— The Associated Press (@AP) December 17, 2021