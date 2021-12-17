توصيل وجبات طعام “ديليفري” من الأرض إلى الفضاء لأول مرة (فيديو)

أعلنت منصة (أوبر إيتس) لطلب وتسليم الأطعمة والوجبات الغذائية عبر الإنترنت عن إرسالها وجبات طعام إلى محطة الفضاء الدولية، لتصبح بذلك أول منصة توصيل طلبات في العالم إلى الفضاء.

وقالت الشركة بحسب ما نقلت عنها صحيفة (ديلي ميل) البريطانية إنها تعاونت مع رجل الأعمال الياباني يوساكا ميزاوا لتسليم الوجبات المعلبة إلى رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية.

ووصلت وجبات الطعام إلى الفضاء يوم السبت في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحلول الساعة 9 و40 دقيقة صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد قطع مسافة 248 ميلا في رحلة استغرقت 8 ساعات و34 دقيقة منذ مغادرة ميزاوا الأرض.

وشملت الوجبة سمك الماكريل المسلوق في توابل ميسو اليابانية، بالإضافة إلى وعاء لحم البقر المطبوخ في الصلصة الحلوة، ودجاج مطبوخ مع أعشاب الخيزران ولحم الخنزير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشاهي إن “عملية تسليم صغيرة واحدة ليوساكو ميزاوا هي عملية تسليم عملاقة لشركة أوبر إيتس”.

وعبر خسروشاهي عن سعادة الشركة لتمكنهم من إجراء أول عملية توصيل طلبات ناجحة للفضاء وقال إن “هدفنا هو مساعدة الناس على الذهاب إلى أي مكان والحصول على حاجتهم، لذلك نفخر بخدمة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية”.

وأقلع الملياردير الياباني مع مساعده ومنتج الأفلام (يوز هيرانو)، من قاعدة (بايكونور) الفضائية في كازاخستان صباح الأربعاء 8 ديسمبر الجاري.