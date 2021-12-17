أحد أقوى الأعاصير يضرب الفلبين.. شاهد ماذا حدث لرضيع عمره شهر واحد

استطاع رجال الإنقاذ في الفلبين انتشال طفل عمره شهر واحد وسط مياه الأمطار الغزيرة، في وقت تشهد فيه البلاد أقوى الأعاصير هذا العام.

وقال مسؤولون في الفلبين، اليوم الجمعة، إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم ونزح أكثر من 300 ألف، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والحوادث الأخرى التي سبّبها الإعصار (راي) في البلاد.

وضرب الإعصار الفلبين، أمس الخميس، مع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية اقتلعت أسطح المنازل والأشجار وأعمدة الإنارة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، مما تسبب في فيضانات مفاجئة بعدد من المناطق.

وتوفيت امرأة (54 عاما) بعد أن سقطت عليها شجرة في مدينة إيلويلو، على بعد 466 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا، وفق عمدة المدينة جيري تريناس.

أحد أقوى الأعاصير يضرب الفلبين وفي نهاية الفيديو مشهد محزن لطفل يبلغ من العمر شهرا واحدا ! pic.twitter.com/9p5DvMAAP3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2021

وقال تريناس -في مقابلة تليفزيونية- إن الإعصار دمر الكثير من المنازل، مشيرا إلى أن سلطات المدينة لا تزال تتحقق مما إذا كان هناك ضحايا آخرون في ظل انقطاع الكهرباء بعد سقوط جميع أعمدة الإنارة.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنها تتحقق من التقارير التي تفيد بوقوع المزيد من الضحايا، لكن المعلومات مازالت تتوالي بينما تسبب الإعصار (راي) في انقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال.

وأضافت الوكالة أنه تم إجلاء أكثر من 332 ألف شخص من منازلهم بشكل استباقي بمناطق شديدة الخطورة قبل وصول (راي) إلى اليابسة، وأن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.

وتشير تقارير أولية للشرطة وفرق الطوارئ المحلية إلى مصرع شخصين في مقاطعة جيماراس التي تقع على الجانب الآخر من مدينة إيلويلو، في حين لقي شخص حتفه في بوكيدنون بإقليم مينداناو الجنوبي، ورابع في مدينة سوريجاو.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين إن الإعصار -الذي هدأت قوته إلى حد ما- تصاحبه الآن رياح تبلغ سرعتها القصوى 155 كيلومترا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، مضيفا أنه يتحرك غربا ومن المتوقع أن يرحل عن الفلبين غدا السبت.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا في المتوسط، وكان أقوى إعصار على الإطلاق ضرب الفلبين هو (هايان) الذي تسبب في مصرع أكثر من 6300 شخص، وتشريد نحو أربعة ملايين في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.