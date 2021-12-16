كورونا يتوحش في أوربا.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية وتؤجل مباريات وإصابات في ريال مدريد

سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، في الوقت الذي قال فيه كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا إن الأيام القليلة المقبلة ربما تشهد ارتفاعا “هائلا” في الإصابات.

ورصدت بريطانيا 88376 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم، وهو أعلى عدد يومي منذ بدء تفشي الجائحة، بزيادة نحو عشرة آلاف عن الرقم القياسي السابق والمسجل أمس الأربعاء.

قال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الخميس، إن الزيادة في الحالات تزيد الضغط على الخدمات الصحية التي تعاني من ضغوط إصابة موظفين.

وأضاف ويتي للمشرعين أن أوميكرون سريع الانتشار لدرجة أنه حتى لو ثبت أنه أقل خطرا في أعراضه من السلالات الأخرى، فإنه لا يزال من الممكن أن يتسبب في زيادة عدد حالات دخول المستشفيات.

ألمانيا

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 6 ملايين و670407 بعد تسجيل 56677 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 107202 بعد تسجيل 522 وفاة جديدة.

إيطاليا

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 123 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، و26109 إصابات، مقابل 129 وفاة و23195 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 135301 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ انتشار الجائحة في فبراير/شباط 2020، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوربا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم، وبلغ إجمالي لإصابات 5.3 مليون حتى الآن.

تأجيل مباريات

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة مانشستر يونايتد على ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون، السبت المقبل، بسبب تفشي كوفيد-19 في أولد ترافورد.

وقالت الرابطة في بيان “يؤسفنا أن هذه رابع مباراة في الدوري الممتاز يتم تأجيلها خلال أسبوع”.

وأضافت “رغم معرفتنا بأن عددا من الأندية يعاني من تفشي كوفيد-19 تعتزم رابطة الدوري مواصلة جدول مبارياتها الحالي كلما أتيحت الفرصة لذلك لكن تبقى صحة وسلامة جميع المعنيين باللعبة أولوية قصوى”.

وفي وقت سابق أعلن الدوري الممتاز تأجيل مباراة ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير التي كانت مقررة، اليوم الخميس، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ليستر.

وفي الأثناء، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان، اليوم الخميس، إصابة جاريث بيل وماركو أسينسيو وأندريه لونين ورودريجو بكوفيد-19 إضافة إلى مساعد المدرب، وقرر النادي تأجيل تدريب الفريق الأول من صباح الخميس إلى المساء لإجراء المزيد من الفحوصات للاعبين وأفراد الطاقم.

وهذا ثالث إعلان من النادي في يومين بعد إصابة لوكا مودريتش ومارسيلو بالفيروس أيضا.

ولم يكشف ريال مدريد إذا كان اللاعبون يعانون من أي أعراض لكنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي تماشيا مع البروتوكولات في إسبانيا وسيغيبون عن مواجهة قادش في دوري الدرجة الأولى يوم الأحد.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.328.762 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة، اليوم الخميس.