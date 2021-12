شاهد: كامالا هاريس تتعرض لموقف محرج أثناء محاولة شحن سيارة كهربائية

تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لانتقادات وسخرية على خلفية جهلها بطريقة شحن وعمل السيارات الكهربائية.

جاء ذلك في أعقاب ظهورها في مقطع مصور ممسكة بالشاحن الكهربائي الذي وضعته في إحدى السيارات من أجل شحنها دون معرفة كيفية القيام بهذه العملية.

وكانت هاريس في زيارة لمحطة شحن للسيارات الكهربائية في إحدى ضواحي ولاية ماريلاند للإعلان عن أن مستقبل النقل في الولايات المتحدة وحول العالم هو “النقل الكهربائي”.

ووجهت هاريس سؤال بلغة ودودة إلى العامل في محطة شحن السيارات “كيف يتم شحن السيارة الكهربائية لأنه لا يوجد صوت أو دخان عند توصيلها بالكهرباء؟”

وهنا ظهر جهل نائبة الرئيس الأمريكي بآلية عمل السيارات الكهربائية التي تروج لها وتدفع من أجل اعتمادها في أنحاء البلاد.

وبدوره، أخبرها العامل بأن السيارة تكون مشحونة بالكامل عندما تومض باللون الأخضر.

وانتقدت وسائل إعلامية أمريكية بينها قناة (فوكس نيوز) تعليقات هاريس على السيارة الكهربائية لا سيما عندما ركزت على “عدم وجود صوت” للسيارة كما سخر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي من جهل هاريس بطريقة عمل السيارات التي تسعى الإدارة الأمريكية لتعميم استخدامها.

يشار إلى أن هاريس كانت في زيارة لمحطة شحن سيارات الكهرباء في ماريلاند للترويج لمشروع قانون البنية التحتية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي السياق، قالت هاريس إن إدارة بايدن تريد “إتاحة السيارات الكهربائية للجميع على أن تكون سهلة الاستخدام تماما مثلما هو الحال الآن مع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين وتملأها في أقل وقت ممكن”.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية الحالية عن خطة طموحة لتوسيع البنية التحتية للسيارات الكهربائية وبناء 500 ألف نقطة شحن للمركبات التي تعمل بالكهرباء تمهيدا للانتقال الكهربائي بالكامل.

وتشمل الخطة أهداف مستدامة للحفاظ على البيئة من خلال التحول لاستخدام السيارات الخضراء أي صفرية الانبعاثات الكربونية وتخفيض أسعارها لأكبر قدر الإمكان.

Kamala Harris is mystified by charging an electric car: "So… how do I know it's actually working?"

LEO TERRELL on Kamala Harris struggling to charge an electric vehicle: "She was selected for VP for two reasons. Gender and skin color. She has no expertise, she is clueless and unlikeable." pic.twitter.com/RQMfjQYp59

— Martin Golobič (@martingolobich) December 15, 2021