بحيلة طريفة.. فريق تطوعي يقدم منزلا وسيارة لنازح سوري يعيش في ظروف صعبة (فيديو)

اعتمد فريق تطوعي على حيلة طريفة ليتمكن من تقديم منزل سكني وسيارة لشخص نازح يدعى (عم يوسف) يعيش في ظل ظروف صعبة في شمالي سوريا.

وأخذ فريق (ملهم التطوعي) الرجل الذي كان يعمل في حفر القبور وعائلته معهم بسيارتهم قائلين له “نريد منك بأن تجلب لنا طائر حمام وقع في منزل شخص من قريتك (الباب)” ليرد الرجل “بإذن الله سأسترجع لك طائر الحمام” ليتفاجأ لاحقا بالسكن الجديد والسيارة.

ولجأ الفريق التطوعي إلى هذا الحيلة في أعقاب مقطع صوره الفريق في وقت سابق للرجل وهو يتحدث والدموع في عينيه عن سوء معيشته ووضعه الصعب في ظل هجرته ونزوحه وسكنه مع عائلة كبيرة داخل مدرسة.

واشتكى الرجل من أن عائلته المكونة منه وزوجته و6 أبناء تعيش “بلا طعام ولا تدفئة”.

وأشار أيضا إلى عدم امتلاكهم سوى عدد قليل من قطع الملابس بينما لا يملكون ثمن شراء الأحذية.

وخلال شكوته، سأل عم يوسف الله “الفرج” ليتفاجأ لاحقا بحياته الجديدة بفضل الفريق التطوعي.

وأسهم فريق (ملهم التطوعي) عن طريق حيلتهم البسيطة بتقديم المساعدة للرجل وعائلته ونقلهم إلى سكن جديد بمنزل دافئ متوفرة فيه كافة المستلزمات.

وقدم الفريق أيضا للرجل سيارة ليعمل من خلالها في بيع الخضار والفواكه في منطقته ليعيش منها ويبتعد عن عمله بحفر القبور.

يشار إلى أن الفريق التطوعي وفر المنزل والسيارة للرجل من خلال التبرعات.

وقال الفريق على تويتر “شكرا لكل من تبرع ودعم. شكرا لكل من كان سند العم يوسف ولو حتى بكلمة طيبة أو دعاء”.

لكل اللي سأل عن العم يوسف، ولكل شخص قلبه كان عليه وعم يدعيله، ولكل شخص دعمه حتى بكلمة..

اليوم ما رح نقلكم حياة العم حسن وعائلته تغيرت، لأنه الواقع أكبر من هيك بكتير! والمعنى بالفيديو.

Yousef‘s life transformed forever.

Watch the video to see what we’re talking about!

1/2 pic.twitter.com/rt0nFdAxk1

— Molham Team | فريق ملهم التطوعي (@molhamteam) December 15, 2021