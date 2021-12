وكالة أوربية تحذر: التطعيم وحده لن يكون كافيًا لوقف انتشار أوميكرون

قالت وكالة مكافحة الأمراض الأوربية، اليوم الأربعاء، إنه يجب اتخاذ “إجراء صارم” بشكل “عاجل” لمواجهة التفشي السريع لسلالة أوميكرون، محذرة من أن “التطعيم وحده لن يكون كافيا”.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو “في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير سلالة أوميكرون، إذ لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم”.

كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوربي تقييمها لمخاطر المتحورة الجديدة على الصحة العامة إلى “عالية جداً”، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

وذكرت الوكالة أن من “المحتمل جدًا” أن تؤدي السلالة الجديدة إلى دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحورة دلتا، السائدة حتى الآن.

وجدد المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دعوته إلى “إعادة فرض عاجل وتعزيز” التدابير “غير الصيدلانية” ضد كورونا، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأضافت الوكالة -تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوربي والنروج وأيسلندا- أن “هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في الأشهر المقبلة”.

📍@ECDC_EU Rapid Risk Assessment is clear👇

▶️ #Omicron is a real threat, & will likely become the dominant variant by start 2022.

▶️Increases in cases will bring more hospitalisations, ICU admissions, and loss of life.

As we prepare for 🎄we cannot throw caution to the wind. https://t.co/w2XfEMMfY9

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 15, 2021