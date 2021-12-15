وكالة أوربية تحذر: التطعيم وحده لن يكون كافيًا لوقف انتشار أوميكرون

قالت وكالة مكافحة الأمراض الأوربية، اليوم الأربعاء، إنه يجب اتخاذ “إجراء صارم” بشكل “عاجل” لمواجهة التفشي السريع لسلالة أوميكرون، محذرة من أن “التطعيم وحده لن يكون كافيا”.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في كلمة عبر الفيديو “في الوضع الحالي، لن يسمح لنا التطعيم وحده بمنع تأثير سلالة أوميكرون، إذ لا يوجد متسع من الوقت لسد النقص في التطعيم”.

كما رفعت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوربي تقييمها لمخاطر المتحورة الجديدة على الصحة العامة إلى “عالية جداً”، وأوصت بسلسلة من التدابير بينها العودة إلى العمل عن بعد وزيادة مستوى الحذر خلال التنقلات والاحتفالات بمناسبة أعياد نهاية العام.

وذكرت الوكالة أن من “المحتمل جدًا” أن تؤدي السلالة الجديدة إلى دخول المستشفى ووفيات بنسب أعلى من تلك التي تم توقعها بالفعل في التقديرات السابقة المتعلقة بالمتحورة دلتا، السائدة حتى الآن.

وجدد المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها دعوته إلى “إعادة فرض عاجل وتعزيز” التدابير “غير الصيدلانية” ضد كورونا، وهو مصطلح يغطي القيود بشكل عام لتخفيف العبء على النظام الصحي.

وأضافت الوكالة -تغطي 27 دولة في الاتحاد الأوربي والنروج وأيسلندا- أن “هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتقال العدوى وتخفيف العبء الذي يثقل كاهل النظام الصحي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في الأشهر المقبلة”.

📍@ECDC_EU Rapid Risk Assessment is clear👇 ▶️ #Omicron is a real threat, & will likely become the dominant variant by start 2022. ▶️Increases in cases will bring more hospitalisations, ICU admissions, and loss of life. As we prepare for 🎄we cannot throw caution to the wind. https://t.co/w2XfEMMfY9 — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) December 15, 2021

وفي السياق، بدأت اليونان وإسبانيا والمجر ومدينة برلين حملات تطعيم للأطفال دون سن 12 عاما ضد فيروس كورونا.

كما بدأت فرنسا حملتها لتحصين الأطفال لكنها حصرتها في الوقت الراهن على الأطفال “المعرضين للخطر” الذين من المحتمل أن يصابوا بأشكال خطيرة من كورونا.

وأصبح تلقيح الأطفال -الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما- بنسخة من لقاح فايزر أقل قوة من النسخة المخصصة للبالغين، ممكنا في الاتحاد الأوربي منذ سمحت بذلك الهيئة الأوربية المنظمة للأدوية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكانت الدنمارك والنمسا أولى الدول التي طبّقت ذلك.

وفي ألمانيا، نفذت الشرطة الجنائية وقوات التدخل الخاصة في ولاية سكسونيا حملة في مدينة دريسدن عاصمة الولاية، بعد تهديدات بالقتل ضد رئيس حكومة الولاية.

وذكرت السلطات أن التهديدات أطلقت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق تلغرام.

الشرطة الألمانية تقبض على أحد المشتبه بهم (الفرنسية)

وقالت منظمة الصحة العالمية إن من المرجح أن سلالة أوميكرون تتفشى بوتيرة غير مسبوقة في معظم دول العالم.

ودعت المنظمة الدول إلى استعمال جميع سبل مكافحة كورونا لتجنب إغراق المستشفيات بالمرضى.

وأكد المركز الأوربي أن “الأولوية” تكمن في وضع الكمامة والعمل عن بعد وتجنب الازدحام في الأماكن ووسائل النقل العام والبقاء في المنزل عند المرض والحفاظ على تهوية الأماكن بشكل جيد والحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة.

وذلك إضافة إلى تتبع الإصابات المحتملة أو المؤكدة بأوميكرون مع اعتبار الاختبار “أداة مهمة” حتى عندما يتم تطعيم الأشخاص، علاوة على عزل المصابين بفيروس كورونا.