الشرطة الألمانية تلقي القبض على “بابا نويل” في سوق احتفالي (فيديو)

كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن إلقاء الشرطة الألمانية في مدينة سترالساند القبض على رجل يرتدي زي (بابا نويل) لمشاركته في تظاهرة غير مصرح بها في محيط سوق احتفالي بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت الشرطة إنها أوقفت الرجل، أمس الثلاثاء، بعدما “رفض الكشف عن هويته وإبراز بطاقته الشخصية”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

وأضافت أن الرجل “كان يشارك في تظاهرة غير مصرح بها ضمت أكثر من 65 شخصا يحتجون على التدابير والإجراءات التي تفرضها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا”.

وشددت الشرطة على أن ذلك الرجل (47 عاما) لم يكن “يؤدي شخصية بابا نويل خلال فعاليات السوق الاحتفالي” وأشارت إلى أنه “واحد من المشاركين في التظاهرة”.

ولاقى اعتقال الشرطة لذلك الرجل ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج ناشطون على تلك المواقع أن الشرطة اعتقلت الرجل “لعدم ارتدائه القناع الواقي من فيروس كورونا”.

ونشروا مقاطع مصورة تظهر عملية توقيف الرجل واقتياده من قبل أفراد الشرطة بعيدا عن السوق الاحتفالي.

ودحضت الشرطة هذه المزاعم وأكدت أن التوقيف جاء على خلفية المشاركة في تظاهرة احتجاجية غير مصرح بها ورفض إبراز بطاقة الهوية.

#Police arrest Santa Claus for not wearing a mask at #Stralsund Christmas market. #SantaClaus #arrest #Germany #ChristmasMarket pic.twitter.com/5tsCoqbKQA

وسخر بعض المغردين على موقع تويتر من تصرف الشرطة واعتبروه جزءا من الحملات “القاسية” الرامية للسيطرة على جائحة كورونا وبداية لسن قرارات تحظر إقامة أسواق أعياد الميلاد الاحتفالية.

يشار إلى أن الشرطة أفرجت عن الرجل بعد ساعة واحدة من التحفظ عليه وبعدما وافق على إبراز هويته.

Hitler's Germany is back in action. Watch the scene where Santa Claus Klaus was arrested for not wearing a mask at the outdoor Christmas market pic.twitter.com/4tpyGTGePg

— Nguyen Ken (@NguyenK37230640) December 15, 2021