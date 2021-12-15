دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اليوم السبت، إلى إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان، محذرة من “عواقب” إغلاقها على نصف سكان البلاد.
بينها الخط العربي والتطريز الفلسطيني.. اليونسكو تدرج فنونا عربية على قائمتها للتراث العالمي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الأربعاء، إدراج عدة فنون عربية على قائمتها للتراث العالمي غير المادي.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الـ16 للجنة الحكومية الدولية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو المنعقدة من 13 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
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New inscription on the #IntangibleHeritage list: Arabic calligraphy: knowledge, skills and practices.
Congratulations 🇸🇦 – 🇩🇿 – 🇧🇭 – 🇪🇬 – 🇮🇶 – 🇯🇴 – 🇰🇼 – 🇱🇧 – 🇲🇷 – 🇲🇦 – 🇴🇲 – 🇵🇸 – 🇸🇩 – 🇹🇳 – 🇦🇪 – 🇾🇪! 👏
ℹ️ https://t.co/Gth22Prdqm #LivingHeritage pic.twitter.com/jayJ86Tnfk
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 14, 2021
وأدرجت المنظمة على قائمتها كل من فن الخط العربي وفن التطريز الفلسطيني وفن الفروسية المغربي المعروف باسم (تبوريدا) إضافة إلى موسيقى الفجري البحرينية (غناء البحارة) ونواعير العراق (آلات مائية خشبية تدور بالقوة المائية وتوجد على شواطئ نهر الفرات وفن القدود الحلبية (من الفنون الموسيقية السورية العربية الأصيلة التي اشتهرت بها مدينة حلب منذ القدم).
واشتهرت القدود الحلبية على يد الفنان السوري الراحل صباح فخري الذي لقب باسم “ملك القدود”.
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Al-Qudoud al-Halabiya has just been inscribed on the #IntangibleHeritage list.
Congratulations #Syria 🇸🇾! 👏
ℹ️ https://t.co/yhkwj5iZsq #LivingHeritage pic.twitter.com/LHj6QnCGRo
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 15, 2021
وقالت المنظمة في بيانات رافقت الإعلان عن قائمتها السنوية للتراث العالمي غير المادي إن الخط العربي يمثل “رمزا ثقافيا أساسيا” في العالمين العربي والإسلامي.
ووصفت المنظمة الخط العربي بأنه “فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيرا عن التناسق والجمال”.
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New inscription on the #IntangibleHeritage list: Hüsn-i Hat, traditional calligraphy in Islamic art in Turkey.
Bravo #Turkey 🇹🇷! 👏👏
ℹ️ https://t.co/IUSIlsI4Go #LivingHeritag pic.twitter.com/6wrx5ul8gj
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 15, 2021
وكانت 16 دولة مسلمة أو ذات غالبية سكانها من المسلمين سعت إلى إدراج الخط العربي على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وتعرف اليونسكو التراث الثقافي غير المادي أو (التراث الحي) بأنه “الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية تعدها الجماعات والمجموعات وأحيانا الأفراد جزءا من تراثهم الثقافي”.
ومن أبرز أنواع هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث عبر الأجيال “التقاليد الشفوية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية”.
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The art of embroidery in Palestine, practices, skills, knowledge and rituals, has just been inscribed on the #IntangibleHeritage list.
Congratulations #Palestine 🇵🇸! 👏
ℹ️https://t.co/MAFqWve4X0 #LivingHeritage pic.twitter.com/H6kOnlwKum
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 15, 2021
وفي السياق، أعلنت وزارتي الثقافة الفلسطينية والشباب والثقافة المغربية، الأربعاء، إدراج فن التطريز الفلسطيني والفروسية المغربي (تبوريدا) بشكل رسمي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الإنساني العالمي لدى اليونكسو.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف إن تسجيل التطريز على قائمة اليونسكو “انتصار للرواية الفلسطينية القائمة على حق الشعب الفلسطيني في أرضه”.
وأضاف “تراثنا الفلسطيني الذي نعيشه ويعيش معنا في كل لحظة وفي كل حلم موجود في حياتنا اليومية وهو ركن صلب وحجر زاوية متين اعتاد التحدي والصمود بوجه كل عواصف الغزوات التي عبرت واندحرت واندثرت وظلت فلسطين شاهدة وشامخة”.
وطالب أبو سيف المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها في احترام القرارات الدولية وعدم التعاطي مع بطش الاحتلال ومحاولاته سرقة التراث الفلسطيني.
ويقول فلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي يسرق تراثهم بما فيه الثوب الفلسطيني وفن التطريز، وينسبه له.
🔴 BREAKING
Tbourida has just been inscribed on the #IntangibleHeritage list.
Congratulations #Morocco 🇲🇦! 👏👏👏
ℹ️https://t.co/Do11uEG5r6 #LivingHeritage pic.twitter.com/v4tFr5sbOi
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 15, 2021
من جهتها، احتفت المغرب بإدراج فن التبوريدا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي ليرفع بذلك رصيد البلاد إلى 12 عنصرا تراثيا مسجلا على قوائم اليونسكو.
وينتشر فن التبوريدا في المغرب العربي وهو استعراض للفرسان يحاكي معارك التحرير واحتفالات الانتصار حيث تنطلق الخيول في سباق نحو 100 متر ينتهي بإطلاق النار في الوقت نفسه وذلك لسماع دوي طلقة واحدة مجمعة.
ويمارس هذا الفن بشكل كبير في الأرياف للاحتفال بالأعياد الوطنية والدينية ويشكل عنصرا من الهوية الثقافية للمغرب.
🔴 BREAKING
New inscription on the #IntangibleHeritage list: the traditional craft skills and arts of Al-Naoor.
Congratulations #Iraq 🇮🇶 ! 👏
ℹ️https://t.co/4rbglsu3KP #LivingHeritage pic.twitter.com/4mI6Hmv4S8
— UNESCO 🏛️ #Education #Sciences #Culture 🇺🇳😷 (@UNESCO) December 15, 2021
بدورها أعلنت وزارة الثقافة العراقية في بيان عن إدراج (نواعير العراق) في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وقالت “منظمة اليونسكو وافقت، اليوم الأربعاء، على إدراج ملف نواعير العراق على لائحة التراث العالمي في الدورة السادسة عشرة التي يشارك فيها العراق بملفين حيويين هما فنون الخط العربي وحرفة صناعة النواعير”.