فايزر تعلن نتائج فاعلية عقارها “باكسلوفيد” المضاد لكورونا

قالت شركة فايزر، اليوم الثلاثاء، إن الاختبارات السريرية بينت أن عقارها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% إذا أُخذت الحبّة في الأيام الأولى التي تلي ظهور عوارض المرض.

كما أعلنت فايزر نتائج مبكرة من تجربة سريرية ثانية كشفت أن العقار خفض نسب دخول المستشفيات بنحو 70%.

وأُجريت الاختبارات على 2200 شخص، وتؤكد البيانات الأخيرة النتائج الأولية التي أعلنتها فايزر في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم تسجل أي وفاة بين الذين تلقوا العلاج وكان المشاركون غير ملقحين وعرضة لمخاطر عالية لتطور حالات خطيرة من كورونا.

وكانت الشركة أعلنت في الشهر الماضي أن دواءها، الذي يؤخذ عن طريق الفم تبلغ نسبة فعاليته نحو 89% في الوقاية من دخول المستشفيات والوفاة عند المقارنة بدواء وهمي (قرص مشابه بدون مادة فعالة) استنادا إلى نتائج مؤقتة على تجربة شارك بها نحو 1200 شخص.

ولم يتوفّ أي شخص في التجربة ممن تلقوا عقار فايزر مقارنة مع وفاة 12 من متلقي الدواء الوهمي.

وأشارت الشركة إلى أن من المفترض أن يكون علاجها، الذي سيسوق تحت اسم (باكسلوفيد)، فعالا أيضا ضد سلالة أوميكرون.

وقال ألبرت بورلا مدير عام فايزر في بيان “هذا الأمر يؤكد قدرة هذا الدواء الذي من شأنه انقاذ أرواح مرضى في العالم”، وأضاف أن “المتحورات المقلقة مثل أوميكرون زادت من الحاجة لخيارات متاحة أمام هؤلاء الذين يصابون بالفيروس”.

