شركة النقل العام في برلين تغري الركاب بتذاكر صالحة للأكل (فيديو)

أصدرت شركة (بي في جي) التي تدير وسائل النقل العام في برلين “تذكرة القنب” الصالحة للأكل، والتي تقول على سبيل المزاح إنها قد تساعد في تخفيف ضغوط السفر في أعياد الميلاد.

وتقول الشركة إن تذكرتها مصنوعة من ورق صالح للأكل مرشوش بزيت القنب، المستخرج من بذور القنب “ويعتقد أن له تأثيرا مهدئا”، ولا تحتوي على مواد ممنوعة.

ولا يحتوي زيت القنب المستخدم في التذاكر على مادة كانابيديول أو تتراهيدروكابينول، وهو المركب الكيميائي ذو التأثير المخدر.

وتُعرض التذاكر لمدة أسبوع بقيمة 8.80 يورو (9.94 دولار) للواحدة، وصالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الشركة “نقول بوضوح تام إن أي شخص يريد استخدام التذكرة كتذكرة (ركوب) فعلية، يُرجى فقط مضغها أو أكلها بعد انتهاء الرحلة لأن قضم قطعة منها سيجعلها غير صالحة للاستخدام”.

وأضاف: “بالطبع تلمع السعادة في العيون مع استقبال كل هذا”، مضيفا أن الرسالة التي يبعثون بها عبر التذكرة مفادها “في فترة عيد الميلاد المليئة بالضغوط، استخدموا الحافلات أو مترو الأنفاق”.

وأكد المتحدث أن الشركة “ضد أي شكل من أشكال تعاطي المخدرات”.

Richtig gutes Zeug aus dem Berliner Untergrund. pic.twitter.com/GQKX6uAFzF — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) December 13, 2021

وتشتهر الشركة بالحملات الترويجية الخادعة، وتستغل هذه الحملة الأنباء الواردة من الائتلاف الألماني الجديد بأن ألمانيا قد تصبح أول دولة أوربية تقنن الحشيش وتسمح ببيعه لأغراض ترفيهية.

وأثارت الحملة الإعلانية تفاعلا عبر الشبكات الاجتماعية، وكتب أحد المستخدمين مازحا “من الآن فصاعداً، يمكننا أيضاً أن نحلّق مع (بي في جي)”.