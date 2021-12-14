“حلال يا ولد عمي؟”.. فرحة مؤثرة لمسن مصري بمكافأة مالية تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل (فيديو)

خطف مقطع مصورلمسن مصري أنظار وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعفويته وبساطته المفرطة التي دفعته للسؤال عما إذا كان مصدر المكافأة التي يحصل عليها جراء فوزه بإحدى المسابقات “حلالا أم حراما” حتى وإن كان بحاجة إليها.

ولاقى المقطع المصور للمسن الذي يدعى (الحاج عبد العظيم) تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية تأثره بالفوز بمبلغ ثماني آلآف جنيه مصري (نحو 500 دولار أمريكي) وعدم تصديقه في بداية الأمر وبكائه وحرصه عن مصدرهم وتساؤله عن “إذا ما كانوا أموالا حلالا أم لا”.

وظهر الحاج عبد العظيم في المقطع وهو يجيب على أسئلة بسيطة يوجهها إليه صانع المحتوى أحمد رأفت ليخبره بعدها بفوزه بالمبلغ المالي.

وسأله مذيع الشارع عن اسم الشيء الذي يرتديه على رأسه فجاوب بأنها “عمة أو العمامة” فأبلغه رأفت بأنه ربح المسابقة وكسب 3 آلاف جنيه ثم عاد وسأله عما يمسكه في يده فجاوب “قفص” ليمنحه رأفت 5 آلاف جنيه إضافية.

وتفاجأ الحاج عبد العظيم وبدت عليه علامات الدهشة من حصوله على أموال من سؤال بسيط ودمعت عيناه فرحًا ولكنه ورغم احتياجه الشديد للنقود ظل يتساءل ما إذا كانت حلال أو لا.

وكرر خلال حديثه عبارة “حلال دي يا ولد عمي؟” قبل أن يؤكد له المذيع حلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع معبرين عن تأثرهم بحرص الشيخ المسن.

وكيف يتحرون الحلال في رزقهم رغم الحاجة ، هذا الرجل يمثلني 💐💐👇 pic.twitter.com/uBJgcqgxza — Dr Abd Fattah khalil🇪🇬🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@FattahDra) December 13, 2021

وعلق مغردون “كيف يتحرون الحلال في رزقهم رغم الحاجة. هذا الرجل يمثلنا”.

وحظى المقطع بإعجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقال على تويتر “رجل بسيط بس عظيم”.

راجل بسيط بس عظيم … https://t.co/8PUYZiRoWE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 13, 2021

وقال آخرون إن حرص المسن على حل الأموال ومصدرها “نموذج يجب أن يحتذى به”.

اسم هذا الرجل عبد العظيم

وسبحان من جعل له من اسمه نصيب فعظم الله في قلبه

لم استطع منع دموعي حين قال

(حلال دول يا ولد عمي )

رغم حاجته الشديده إلا أنه يتحرى الحلال والحرام

اللهم قلب كقلب عبد العظيم pic.twitter.com/FH1oTsxUgE — أحمد القعقاع (@ahmedalqaaa) December 14, 2021

حلال دول يا ولد عمي ؟

والله العظيم احنا ف غفله يا جماعه

ف غفله شديده وب جمله واحده من راجل طيب بنفوق ..

تخيل الفرق بين "انا راجل عايش ع سمعتي" وبين حلال دول يا ولد عمي!

الحلال بين والحرام بين والله بس ال يفهم. — 🇵🇸SHAYMAA🇵🇸 (@shemyyy2222) December 14, 2021

مصر مباركة ومستورة بالناس الجميلة دي

حلال الفلوس دي يا ولد عمي 🥺💔❤️ pic.twitter.com/sqZQDNpp68 — Gad Adly (@Gadadly3) December 14, 2021

حلال يا ولد عمى ؟

علشان مسئوليه دى

منتحاسبش بيهم فى الآخر

عفة النفس وتحري الحلال ❤❤❤ pic.twitter.com/Mn58bDzS4g — Mohamed Elkhayat (@Mohamed87Khayat) December 14, 2021

"منتحاسبش بيهم في الآخر" هذا الشيخ التقيُّ ذكّرني بقول عليّ رضي الله عنه: سادة الناس في الدنيا الأسخياءُ، وفي الآخرة الأتقياءُ.

pic.twitter.com/tqo1L3Nje7 — حنظلة (@CHIVOS3) December 13, 2021

حلال يا ولد عمي؟ 😢

ليس معه الا خمسه جنيه

ولما أتته 3000 الآف سأل هي حلال ؟؟؟؟ ولما أتته 5000 جنيه أخرى قال مش عايزين نسأل عنها يوم القيامة ؟؟

من البسطاء تستفيد دروس يعجز عنها العظماء pic.twitter.com/ieTyH7SuTQ — محمد بن حمد آل طعيس (@mtd911) December 13, 2021