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منوعات|مصر

“حلال يا ولد عمي؟”.. فرحة مؤثرة لمسن مصري بمكافأة مالية تخطف إعجاب رواد مواقع التواصل (فيديو)

مسن مصري بسيط يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحرصه على حلية أموال مسابقة فاز بها (مواقع التواصل)
14/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202112:20 AM (مكة المكرمة)

خطف مقطع مصورلمسن مصري أنظار وإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعفويته وبساطته المفرطة التي دفعته للسؤال عما إذا كان مصدر المكافأة التي يحصل عليها جراء فوزه بإحدى المسابقات “حلالا أم حراما” حتى وإن كان بحاجة إليها.

ولاقى المقطع المصور للمسن الذي يدعى (الحاج عبد العظيم) تداولا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي  على خلفية تأثره بالفوز بمبلغ ثماني آلآف جنيه مصري (نحو 500 دولار أمريكي) وعدم تصديقه في بداية الأمر وبكائه وحرصه عن مصدرهم وتساؤله عن “إذا ما كانوا أموالا حلالا أم لا”.

وظهر الحاج عبد العظيم في المقطع وهو يجيب على أسئلة بسيطة يوجهها إليه صانع المحتوى أحمد رأفت ليخبره بعدها بفوزه بالمبلغ المالي.

وسأله مذيع الشارع عن اسم الشيء الذي يرتديه على رأسه فجاوب بأنها “عمة أو العمامة” فأبلغه رأفت بأنه ربح المسابقة وكسب 3 آلاف جنيه ثم عاد وسأله عما يمسكه في يده فجاوب “قفص” ليمنحه رأفت 5 آلاف جنيه إضافية.

وتفاجأ الحاج عبد العظيم وبدت عليه علامات الدهشة من حصوله على أموال من سؤال بسيط ودمعت عيناه فرحًا ولكنه ورغم احتياجه الشديد للنقود ظل يتساءل ما إذا كانت حلال أو لا.

وكرر خلال حديثه عبارة “حلال دي يا ولد عمي؟”  قبل أن يؤكد له المذيع حلها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع معبرين عن تأثرهم بحرص الشيخ المسن.

وعلق مغردون “كيف يتحرون الحلال في رزقهم رغم الحاجة. هذا الرجل يمثلنا”.

وحظى المقطع بإعجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقال على تويتر “رجل بسيط بس عظيم”.

وقال آخرون إن حرص المسن على حل الأموال ومصدرها “نموذج يجب أن يحتذى به”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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