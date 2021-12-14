تكسير نوافذ ومهاجمته بالألعاب النارية.. اعتداء جديد على مسجد شرقي ألمانيا (فيديو)

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد السلطان أيوب في مدينة ليبزيغ.

وتعرض المسجد الواقع شرقي ألمانيا والتابع للاتحاد الإسلامي التركي للاعتداء، مساء الإثنين، عقب مظاهرة لمجموعة يسارية متطرقة مكونة من 100 إلى 150 شخصا.

GERMANY: Left-wing radical mob attacked a mosque in #Leipzig last night. Police arrested 12 people. Investigation underway.

pic.twitter.com/N9Ufp6bRdh — Koustuv 🇮🇳 (@srdmk01) December 14, 2021

وتمت مهاجمة المسجد بمواد صلبة وبألعاب نارية ما تسبب في تحطم 4 نوافذ وأضرار في المبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة المسجد بالألعاب النارية ومحاصرته من قبل المهاجمين.

🇩🇪 A radical group of 100-150 people in Germany attacked Eyüp Sultan Mosque with hard objects and fireworks. 🕌4 windows of the mosque were broken and the building was damaged. pic.twitter.com/F7C2hAtN2D — Chronicles of Shame (@ShameChronicles) December 14, 2021

وأكد القائمون على المسجد أن شرطة المدينة أوقفت 11 مشتبها في تنفيذ الاعتداء.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيقات في الواقعة لا زالت جارية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدد الموقوفين وصل إلى 12 حتى مساء الثلاثاء.

بيد أن تأكيدا من الشرطة لم يصدر حتى الساعة (15:45) بتوقيت غرينيتش من من مساء اليوم.

#Germany: Left-wing radical mob attacked a mosque in #Leipzig last night. Police arrested 12. Investigation underway (BILD) pic.twitter.com/U7YjOdnmVa — Sajid Dar 🍁 (@Beingsajiddarr) December 14, 2021

أوقفت السلطات الألمانية 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد (السلطان أيوب) في مدينة ليبزيغ. (الأناضول)

ومطلع العام الجاري، رصد تقرير صادر عن صحيفة (نويه أوسنبروكه تسايتونغ) الألمانية زيادة الاعتداءات ضد المسلمين والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بينها المساجد.

ووفقا للتقرير، سجلت السلطات الألمانية 77 حالة من اعتداءات وكتابات على الجدران وتدنيس للمساجد.

وكان الجناة في معظم الحالات من المتطرفين اليمينيين.

مسجد السلطان أيوب الواقع شرقي ألمانيا (الأناضول)