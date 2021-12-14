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منوعات|ألمانيا

تكسير نوافذ ومهاجمته بالألعاب النارية.. اعتداء جديد على مسجد شرقي ألمانيا (فيديو)

الاعتداء على مسجد السلطان أيوب في مدينة ليبزيغ شرقي ألمانيا (الأناضول)
14/12/2021

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد السلطان أيوب في مدينة ليبزيغ.

وتعرض المسجد الواقع شرقي ألمانيا والتابع للاتحاد الإسلامي التركي للاعتداء، مساء الإثنين، عقب مظاهرة لمجموعة يسارية متطرقة مكونة من 100 إلى 150 شخصا.

وتمت مهاجمة المسجد بمواد صلبة وبألعاب نارية ما تسبب في تحطم 4 نوافذ وأضرار في المبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة المسجد بالألعاب النارية ومحاصرته من قبل المهاجمين.

وأكد القائمون على المسجد أن شرطة المدينة أوقفت 11 مشتبها في تنفيذ الاعتداء.

وفي السياق، أعلنت الشرطة الألمانية أن التحقيقات في الواقعة لا زالت جارية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدد الموقوفين وصل إلى 12 حتى مساء الثلاثاء.

بيد أن تأكيدا من الشرطة لم يصدر حتى الساعة (15:45) بتوقيت غرينيتش من من مساء اليوم.

الاعتداء على مسجد السلطان أيوب شرقي ألمانياأوقفت السلطات الألمانية 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد (السلطان أيوب) في مدينة ليبزيغ. (الأناضول)

ومطلع العام الجاري، رصد تقرير صادر عن  صحيفة (نويه أوسنبروكه تسايتونغ) الألمانية زيادة الاعتداءات ضد المسلمين والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بينها المساجد.

ووفقا للتقرير، سجلت السلطات الألمانية 77 حالة من اعتداءات وكتابات على الجدران وتدنيس للمساجد.

وكان الجناة في معظم الحالات من المتطرفين اليمينيين.

مسجد السلطان أيوب الواقع شرقي ألمانيا (الأناضول)
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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