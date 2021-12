تكسير نوافذ ومهاجمته بالألعاب النارية.. اعتداء جديد على مسجد شرقي ألمانيا (فيديو)

أوقفت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، 11 شخصا بتهمة الاعتداء على مسجد السلطان أيوب في مدينة ليبزيغ.

وتعرض المسجد الواقع شرقي ألمانيا والتابع للاتحاد الإسلامي التركي للاعتداء، مساء الإثنين، عقب مظاهرة لمجموعة يسارية متطرقة مكونة من 100 إلى 150 شخصا.

GERMANY: Left-wing radical mob attacked a mosque in #Leipzig last night. Police arrested 12 people. Investigation underway. pic.twitter.com/N9Ufp6bRdh

وتمت مهاجمة المسجد بمواد صلبة وبألعاب نارية ما تسبب في تحطم 4 نوافذ وأضرار في المبنى.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة المسجد بالألعاب النارية ومحاصرته من قبل المهاجمين.

🇩🇪 A radical group of 100-150 people in Germany attacked Eyüp Sultan Mosque with hard objects and fireworks.

🕌4 windows of the mosque were broken and the building was damaged. pic.twitter.com/F7C2hAtN2D

— Chronicles of Shame (@ShameChronicles) December 14, 2021