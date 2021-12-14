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منوعات|أمريكا

قتل واغتصاب وسرقة في وضح النهار.. الجزيرة مباشر تتجول في “مدينة الجريمة” بأمريكا (فيديو)

تنتشر الجريمة في شوارع بالتيمور دون أن تتمكن الشرطة من السيطرة عليها (رويترز)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202103:40 PM (مكة المكرمة)

غير بعيد عن العاصمة واشنطن، تمثل مدينة بالتيمور الوجه الآخر للولايات المتحدة، إذ تُعد من أخطر المدن في أنحاء العالم.

يزيد عدد سكان المدينة على 620 ألف نسمة، وتشتهر بارتفاع معدل الجريمة وتصاعد حوادث القتل والاغتصاب والسرقة والاعتداء المسلح بشكل كبير.

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد مروعة من المدينة التي يبدو الرعب في شوارعها المخربة ومنازلها المهجورة.

تنتشر في بالتيمور تجارة المخدرات والأعضاء في الأزقة والشوارع، وسط إهمال حكومي جسيم، وعدم اتخاذ مواقف صارمة تجاه تصاعد الجرائم في المدينة.

ونقلت كاميرا الجزيرة مباشر أحوال بالتيمور على أرض الواقع، ووجدت أن العديد من المنازل فارغة من المواطنين الذين تركوا المدينة بسبب أوضاعها المزرية.

وقال أحد المواطنين للجزيرة مباشر إنه تعرّض للاعتداء مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، لأنه أقدم على منع رجل كان يحاول اغتصاب امرأة، مؤكدا أن بالتيمور تسجل أعلى نسبة لوقائع الاغتصاب والسرقة التي تجري أمام المارة بشكل اعتيادي في وضح النهار.

المصدر : الجزيرة مباشر

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