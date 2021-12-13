قتيلان وجرحى نتيجة فيضانات عارمة أغرقت مناطق شاسعة شمالي إسبانيا (فيديو)

أسفرت الفيضانات الغزيرة التي ضربت مناطق شاسعة في شمالي إسبانيا عن مقتل شخصين على الأقل.

وانتشل رجال الإنقاذ، أمس الأحد، جثة رجل من شاحنة صغيرة غمرتها المياه بعد يوم من العثور على الشاحنة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن المنقذين عثروا على الشاحنة في نهر بيداسوا في منطقة (نافارا الشمالية)، السبت الماضي، بعد يوم من الإبلاغ عن فقدان رجل يبلغ من العمر 61 عاما.

وأعاقت التيارات القوية وسوء الرؤية انتشال الجثة من الشاحنة، حتى الأحد.

وقضت امرأة (49 عاما) في سيارتها بقرية سنبيلا في نافارا، الجمعة الماضي، بعد حدوث انزلاقات في التربة أعقبت أسبوعين من الأمطار الغزيرة.

وترافقت الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال إسبانيا مع ذوبان للجليد على المرتفعات، ما تسبب بارتفاع منسوب مياه الأنهار بسرعة وغرق السيارات والمنازل.

فيضانات تجتـاح مناطـق واسعة بإقليم الباسك في #إسبانيا pic.twitter.com/6pPEQAvjHG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

ونشرت فرنسا المئات من أفراد الإنقاذ وعددا من المروحيات، الجمعة الماضي، في المناطق الحدودية مع إسبانيا بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات في جنوب غرب فرنسا.

ونقلت السلطات المئات من السكان من منازلهم إلى أماكن آمنة، وأغلقت الطريق السريع إلى إسبانيا، كما تم تعطيل حركة السكة الحديد عقب انهيار أرضي.