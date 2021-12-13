أثار غضبا في مصر.. حبس نجل رجل أعمال تسبب في مقتل 4 بحادث تصادم (فيديو)

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس نجل رجل أعمال لتسببه في مقتل 4 أشخاص “نتيجة إهماله ورعونته” في حادث تصادم بمنطقة (الشيخ زايد) غربي العاصمة القاهرة.

وقالت النيابة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إن النائب العام أمر “بحبس المتهم كريم الهواري أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي” بالإضافة إلى “تسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى”.

وذكر البيان أن “تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي”.

وأثار الحادث غضبا واسعا في مصر بعد موت 4 شباب فور وقوعه ومحاولة المتسبب الهرب.

وأظهر تسجيل متداول صورته كاميرات المراقبة سيارة الجاني وهي تصطدم بقوة بسيارة الشباب من الخلف ليلقوا مصرعهم في الحال.

حادث مرعب في مصر يتسبب بمقتل 4 طلاب في المرحلة الثانوية

الحادث تسبب فيه نجل رجل أعمال مصري شهير، ما أودى بحياة 4 طلاب دهسًا بمنطقة الشيخ زايد جنوبي القاهرة.#الجزيرة_مباشر #مصر #حادث pic.twitter.com/RBhnekwRme — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المتسبب هو نجل رجل أعمال يمتلك سلسلة متاجر شهيرة.

وأبدى مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي تخوفهم من تمكن الجاني من الهرب والإفلات من العقاب.