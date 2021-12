إيلون ماسك “شخصية العام” لمجلة تايم الأمريكية

اختارت مجلة تايم الأمريكية، اليوم الإثنين، إيلون ماسك رئيس شركتي (تسلا) لصناعة السيارات الكهربائية و (سبيْس إكس) لاستكشاف الفضاء إيلون ماسك شخصية العام.

وقالت المجلة إنه تم اختيار إيلون ماسك كشخصية العام “لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع”.

وربطت بين اختيار ماسك لهذا العام “وتشارلز ليندبيرغ الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي”.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021