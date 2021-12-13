إيلون ماسك “شخصية العام” لمجلة تايم الأمريكية

اختارت مجلة تايم الأمريكية، اليوم الإثنين، إيلون ماسك رئيس شركتي (تسلا) لصناعة السيارات الكهربائية و (سبيْس إكس) لاستكشاف الفضاء إيلون ماسك شخصية العام.

وقالت المجلة إنه تم اختيار إيلون ماسك كشخصية العام “لإيجاده حلولا لأزمة وجودية ولتجسيده الإمكانيات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا ولقيادته التحولات الأجرأ والأكثر تأثيرا على المجتمع”.

وربطت بين اختيار ماسك لهذا العام “وتشارلز ليندبيرغ الذي اختاره المحررون شخصية العام في عام 1927 تكريما له على أول رحلة طيران فردية عابرة للمحيط الأطلسي”.

وبذلك يخلف أغنى رجل في العالم، إذ تقدر ثروته بنحو 265.4 مليار دولار وفق مجلة فوربس، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونائبته كامالا هاريس .

وخلال عام 2021، أصبحت شركته للسيارات الكهربائية أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، كما أطلقت فيه شركته للصواريخ أول رحلة إلى الفضاء بطاقم من المدنيين.

وماسك، 50 عاما، من أصل جنوب أفريقي وحاصل على الجنسية الكندية ثم الأمريكية ويتابعه من 66 مليون متابع على تويتر.

وفازت شركة (سبيْس إكس) بعقد حصري مع وكالة ناسا في أبريل/نيسان لإرسال رواد فضاء إلى القمر. وفي سبتمبر/أيلول، أرسلت الشركة أربعة سائحين إلى الفضاء في أول مهمة مدارية في التاريخ من دون رائد فضاء محترف على متنها.

ويتحدث ماسك بحماس عن خططه لاستعمار المريخ خلال السنوات القادمة.

وما زالت شركة (تسلا)، التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار في وول ستريت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تهيمن على سوق السيارات الكهربائية.

وقال ماسك في مقابلة مع تايم “كان هدفنا مع تسلا دائمًا أن نضع نموذجًا يحتذى به في قطاع صناعة السيارات مع الأمل في أن يقوم المصنعون الآخرون أيضًا بتصنيع سيارات كهربائية من أجل تسريع الانتقال إلى التكنولوجيا المستدامة”.

وأجرى ماسك قبل أسابيع قليلة استطلاعًا عبر تويتر سأل فيه متابعيه عما إذا كان يتعين عليه بيع 10% من أسهمه في الشركة أم لا.

وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون ذلك. ومنذ ذلك الحين، باع ماسك أكثر من 11 مليون سهم من أسهم تسلا.

وعلى الصعيد الترفيهي، قدم ماسك في مايو/أيار الماضي البرنامج الترفيهي الشهير “ساترداي نايت لايف” على قناة (إن بي سي).

ويروج ماسك بشكل متكرر لبعض العملات المشفرة، وتتسبب تغريداته في أحيان كثيرة في إحداث تغيرات قوية في الأسعار.

وتمنح مجلة تايم لقب “شخصية العام” منذ عام 1927. وبحسب المجلة فإن “شخصية العام” تعني الشخص “الأكثر تأثيرا في الأخبار أو في حياة الناس، سواء للأفضل أو للأسوأ”.

وكان آخر رئيس شركة أمريكي يحصل على لقب “شخصية العام” هو مارك زوكيربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز (فيسبوك سابقًا) عندما اختارته المجلة عام 2010.