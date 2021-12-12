“8 سجون وتعذيب بالكهرباء”.. شاب لبناني مهاجر يروي رحلة الموت بين بيلاروسيا وبولندا

روى الشاب اللبناني عبد الرحمن طبّوش من مدينة طرابلس بالشمال اللبناني، تفاصيل صادمة عما وصفها بـ”رحلة الموت” التي عاشها على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وذلك بعدما قرّر الهجرة من لبنان إلى ألمانيا، عبر تدوينة له نشرها عبر فيسبوك.

وحظيت التدوينة، بتعاطف واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة أنّ طبّوش اضطر لمغادرة البلاد بحثًا عن مستقبل كريم له.

وكشف طبوّش في التدوينة، أنّه قضى 7 أيام في العاصمة البيلاروسية قبل أن ينطلق مع “صديق” له إلى رحلة عبور الحدود البيلاروسية – البولندية والتي هي عبارة عن غابات باردة متصلة ببعضها.

وأضاف أنّ صديقه تركه وحيداً وهرب مع السيارة التي كان يجب أن تقلّهما معاً إلى داخل بولندا.

وتابع قصّته، موضحًا “السلطات البولندية ألقت القبض عليه ثمّ أعادته إلى الحدود حيث وجّه الجنود البنادق نحوه وقالوا له “ارجع إلى بيلاروسيا”.

وتكرّر معه الأمر ذاته مع القوات البيلاورسية، حيث وجد نفسه محاصرًا بين البنادق البيلاروسية والبنادق البولندية.

وبعد أيام قضاها في الغابات من دون طعام أو شراب وتحت ظروف قاسية جداً، انهار تماماً وأصبح مهددا بالموت.

وأكد أن عدد من الصحفيين والمحامين والبرلمانيين البولنديين وقفوا على حالته وساعدوا في نقله إلى المستشفى وهناك أصيب بفيروس “كورونا”، لكنّ السلطات البولندية ألقت القبض عليه مجددًا وقامت بسجنه.

واوضح طبوش أنّه واجه أبشع أنواع التعذيب داخل السجون البولندية حيث تمّ نقله بين 8 سجون خلال 3 أشهر فقط.

وأشار إلى أنّه تمنّى لو كان في سجن عربي، إذ كان يأكل ربع رغيف في اليوم ويشرب الماء من الحمام، كما كان يتعرّض للشتائم والتعذيب بالبنادق الكهربائية والإجبارعلى التعرّي في المطر.

وأكّد طبوش أنّه وعلى الرغم من كلّ المآسي والعذابات والألم النفسي والجسدي، كان إيمانه كبيراً بأنّه سينجو وقد تمّ الإفراج عنه بعد 3 أشهر وتمكّن بعدها من الانتقال إلى ألمانيا.

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قصة الشاب اللبناني، عبد الرحمن طبّوش حيث وصفها البعض بأنها “كانت صفقة ناجحة مع الله” ولذلك نجح صاحبها.

في حين اعتبرها نشطاء آخرون تجربة لبنانية يستحق التشجيع لأنها تقدم العبرة لملاين الشباب العربي.

يذكر أن موجة المهاجرين العرب نحو دول أوربا الغربية شهدت منذ 2017 تحولا جذريا غذته حالات الاحتقان السياسيي والتجارب الاقتصادية المتردية في العديد من دول العالم العربي.