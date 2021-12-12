نجاة امرأة وطفليها بأعجوبة من دهس قطار ولقطات ترصد اللحظة الفاصلة (فيديو)

في اللحظات الأخيرة، نجت امرأة وطفلاها كانوا على متن دراجة نارية في إندونيسيا، من الموت دهسًا تحت عجلات قطار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف توقفت الدراجة النارية بالأم والطفلين في منتصف السكة الحديدية على قضبان القطار.

واستعصى على المرأة المضي قدمًا بسبب الثقل المُحمل على الدراجة، الذي منعها من جرها بعد محاولات عدة.

وباءت كل المحاولات بالفشل لتقرر الأم إنزال طفليها والترجل من على متن الدراجة.

ولم يبقَ أمام الأم سوى إنقاذ دراجتها بمساعدة ابنتها قبل أن يدهمها القطار، لكن التوقيت لم يسعفهما لإنجاز المهمة فتركتا الدراجة وابتعدتا قبل أقل من ثانية على مرور القطار.

وأظهر مقطع الفيديو حال الدراجة النارية التي لحق بها الضرر، في حين نجت الأم والطفلان.

وتتكرر باستمرار حوادث القطار في إندونيسيا بسبب الممرات غير المُهيأة التي تسمح بمرور المشاة والدراجات وحتى السيارات من وسط مسارات السكك الحديدية.