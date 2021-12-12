معمرة هندية تحقق حلمها بتعلم القراءة والكتابة.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

كشفت صحيفة غارديان البريطانية أن المواطنة الهندية “كوتياما” البالغة من العمر104 سنوات تعيش منذ نحو سنة تغيرا جوهريا في نمط حياتها اليومي؛ فبعدما كانت تستيقظ للطهي والتنظيف، أصبحت تبدأ يومها بتسلم وقراءة صحيفة “مالايالامانوراما” المحلية.

وأضافت الصحيفة أن” كوتياما” حققت، في شهر أبريل/نيسان الماضي، حلم حياتها عندما تمكنت من قراءة جريدتها اليومية من دون مساعدة.

وقالت “كوتياما” من منزلها في قرية ثيرو فانتشور في ولاية كيرالا “كنت دائمًا أشعر بالفضول بشأن ما كان يحدث في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت “في مناسبات عديدة ندمت على عدم قدرتي قراءة الصحف وكنت أحث الأجيال الشابة في المنزل على قراءة الصحف لي.

وقالت” كنت أرغب دائمًا في كتابة اسمي وعنواني”.

وبعد شهور من الدروس المسائية، قررت إجراء امتحان محو الأمية الأساسي بولاية كيرالا الشهر الماضي، وكانت أكبر امرأة سناً تقوم بذلك.

وجاءت النتائج غير متوقعة حيث حققت 89٪ في القراءة والكتابة و100٪ في الرياضيات.

ونالت هذه النتيجة قسطا وافرا من الثناء من وزير التعليم بالولاية، الذي غرد قائلا “العمر ليس عائقا أمام المعرفة. مع أقصى درجات الاحترام والحب، أتمنى لكوتياما ولجميع المتعلمين الجدد الأفضل”.

وخلال معظم سنواتها الـ 104، كانت كوتياما شغوفة بالقراءة وكانت تحاول غالبًا كتابة الأبجدية بنفسها، لكن ولدت في قرية لعائلة ريفية من الطبقة الدنيا، ولم يكن هناك تعليم متاح.

وقالت كوتياما “كان تعليم أفراد الأسرة من النساء غير وارد في قريتي ذلك الوقت. حتى الأولاد توقفوا عن دراستهم في التاسعة. كان والداي من العمال الزراعيين الذين لا يملكون أرضًا وكان من واجبي طهي الطعام وغسل الثياب والحفاظ على الكوخ لإخوتي الأحد عشر “.

وتابعت “هكذا واصلت حياتي حين تزوجت في سن 16، وأنجبت خمسة أطفال. مرت عقود، مليئة بالطهي والأعمال المنزلية”.

كوتياما وضعت نصب عينيها تحقيق نتائج جيدة في جميع الاختبارات( غارديان)

وبتشجيع من جارتها ريحانة جون جون البالغة من العمر34 عامًا، وهي مدربة محو الأمية، اقتنعت كوتياما بالبدء في تعلم القراءة.

وبعد التشجيع اللطيف، بدأوا يجتمعون كل مساء، ويدرسون كتب محو الأمية معًا.

وخلصت غارديان إلى أن كوتياما تضع نصب عينيها الفوز في الامتحان الرابع، والذي يجتازه الطلاب عادةً في سن التاسعة وهو يتضمن واجبات في لغة المالايالام والإنجليزية والبيئة والرياضيات.

وقالت كوتياما “لا أعتقد أن اللغة الإنجليزية غريبة ومن الصعب كسرها”.

وأضافت “سأحاول تحقيق 100٪ من العلامات في امتحان المعادلة لجميع الاختبارات”.