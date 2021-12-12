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منوعات|المملكة المتحدة

تشبه النهر.. مزارع يُفاجأ بمياه تتدفق من جوف شجرة كان بصدد قطعها (فيديو)

12/12/2021-|آخر تحديث: 12/12/202103:06 PM (مكة المكرمة)

فوجئ أحد المزارعين بمدينة برمنغهام ‏في إنجلترا بمياه غزيرة تتدفق من داخل شجرة عندما كان بصدد قطعها.

ونشر حساب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية على فيسبوك مقطع فيديو يرصد المشهد وعلق عليه “الطبيعة مليئة بالمفاجآت”.

وبدأ المُزارع بتوثيق اللحظة عندما صاح صديقه “هناك مياه تتدفق من هذه الشجرة”.

وقبل أن يقطع المزارع الشجرة بالكامل بدأ الماء يتدفق منها بغزارة في مشهد يشبه تدفق النهر.

وشرع المزارع في نخر جوف الشجرة بعود ليزداد صبيب الماء، ما أثار استغراب زملائه.

وعبّر ملتقط الفيديو عن استغرابه من المشهد الذي بدا عجيبًا، بينما همّ آخر بالتقاط صورة مع تلك “المعجزة الطبيعية”.

وتراكمت كميات كبيرة من مياه الأمطار في جوف الشجرة، إذ استمرت في التدفق لمدة دقيقة كاملة مع بدء قطعها.

المصدر : الجزيرة مباشر

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