مرتدية فستان الزفاف.. لاجئة فلسطينيّة من ذوي الاحتياجات الخاصّة تحقق حلمها

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانيّة للفتاة مريم الشيخ محمد وهي لاجئة فلسطينيّة من ذوي الاحتياجات الخاصّة، مرتديةً فستان الزفاف وهي تُزف كالعروس مع الأهل والأصدقاء في منطقة وادي الزينة بالجنوب اللبناني.

ونال الفيديو إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أيّدوا إسعاد الطفلة وتحقيق حلمها.

وقالت صفاء عودة أم العروس، إن مريم كانت تحضر جميع الأعراس في الحي. وكانت تحلم دوما بأن تصيرعروسا، مضيفة أن جميع أفراد الأسرة ساهموا في إقامة فرح زواج خاص بها.

وبحسب النشطاء، فإنّ أهل المنطقة والجيران قرروا المساهمة في تحقيق حلم مريم بأن تكون “عروسا” وزفوّها وحجزوا لها صالة للأفراح لهذه المناسبة، وفق الفيديو المتداول.

وعلّق الناشط نزار الصفدي على الفيديو المتداول قائلا “الله يجبر بخاطر كل من ساهم في إسعادها”.

أما المدوّنة فاطمة الزهراء، فاكتفت بالتعليق بـ”متلازمة الحب.” في إشارة إلى إصابة مريم بمتلازمة داون.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” يقيم أكثر من 460 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، ويعمل أغلبهم في البناء والسباكة والزراعة، لكونهم محظورين من مزاولة المهن الجامعية والتعليمية لأكثر من 40 سنة.

