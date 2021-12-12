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منوعات|العراق

محمد رمضان يثير غضب العراقيين على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.. ماذا فعل؟

الممثل المصري محمد رمضان
11/12/2021

أثار الممثل المصري محمد رمضان غضب العراقيين لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني بصورة غير مبرّرة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ظهور رمضان وهو يدخن “الشيشة” خلال برنامج حواري على قناة (السومرية) العراقية قبيل إقامة حفله الغنائي في بغداد، أمس الجمعة.

وقال عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إن تدخين رمضان على الشاشة أمر مهين للإعلام العراقي وغير لائق وغريب بكل مقاييس وأعراف الوسط الإعلامي.

ورأى المغرد علي المدني أن قبول القناة ظهور رمضان وهو يدخن الشيشة يعبّر عن فقدان الإعلام العراقي مكانته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وفي تغريدته قال المدني “ظهور محمد رمضان بهذا الشكل فيه رسالة واحدة وواضحة بأن الإعلام العراقي لا يستحق الاحترام”، داعيًا في الوقت نفسه كل إعلاميي العراق إلى “احترام ذاتهم ومهنتهم”، على حد تعبيره.

ولفت مغردون آخرون إلى ظهور رمضان في التلفزيون العراقي وهو يدخن الشيشة يشير إلى أن الإعلام العراقي مأزوم علاوة على أن هذا الممثل لا يحترم الشعب العراقي.

ويواجه رمضان عددًا من الأزمات داخل مصر منها منعه من الغناء في الحفلات، فضلًا عن الغرامة المادية والأضرار المعنوية التي لحقت به جراء قضية الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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