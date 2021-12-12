محمد رمضان يثير غضب العراقيين على الهواء خلال برنامج تلفزيوني.. ماذا فعل؟

أثار الممثل المصري محمد رمضان غضب العراقيين لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهوره في برنامج تلفزيوني بصورة غير مبرّرة.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ظهور رمضان وهو يدخن “الشيشة” خلال برنامج حواري على قناة (السومرية) العراقية قبيل إقامة حفله الغنائي في بغداد، أمس الجمعة.

وقال عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إن تدخين رمضان على الشاشة أمر مهين للإعلام العراقي وغير لائق وغريب بكل مقاييس وأعراف الوسط الإعلامي.

السومرية تنفرد بلقاء حصري مع الفنان المصري محمد رمضان في بغداد@Mohamed_Ramadan pic.twitter.com/kP7qOcZVYS — عمار طلال (@AmmarTallal) December 9, 2021

حكومة تعجز عن توفير مناهج دراسية للطلاب بالمدارس الحكومية وتغطي نفقات حفلة لقرقوز تافه بقيمة مليون دولار ..

الصورة من لقاء تلفزيوني في بغداد للمهرج محمد رمضان وهو يدخن الأرگيلة اثناء اللقاء ..

استهتار وغرور وقلة اد..ب وعدم احترام من هذا الفاشل ودونية وضعف من اعلامنا الفاشل pic.twitter.com/MEUOZdpDkm — الحاج صقر (@saqrA55) December 10, 2021

جماعة أنا لقيت لقاء تلفزيوني لمحمد رمضان مع قناة عراقية، لابس نضارة شمس سودا بالليل و بيشد نفسين معسل يحبس بيهم بعد كل سؤال 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/fW1lbxMv5W — 🎙️ءءء إبراهيم ءءء🎙️ (@ibra58_mm) December 11, 2021

ورأى المغرد علي المدني أن قبول القناة ظهور رمضان وهو يدخن الشيشة يعبّر عن فقدان الإعلام العراقي مكانته على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وفي تغريدته قال المدني “ظهور محمد رمضان بهذا الشكل فيه رسالة واحدة وواضحة بأن الإعلام العراقي لا يستحق الاحترام”، داعيًا في الوقت نفسه كل إعلاميي العراق إلى “احترام ذاتهم ومهنتهم”، على حد تعبيره.

ظهور #محمد_رمضان بهذا الشكل في الاعلام العراقي فيه رسالة واحدة و واضحة

ان الاعلام العراقي لا يستحق الاحترام

و هذه دعوة لكل اعلامي يحترم ذاته و يحترم قدره و يحترم مهنته ان ينتقد و يقاطع هذا المعتوه

و لربما نسي اصدقائنا الاعلاميين انهم هم من شاركوا في صناعة هذه التوافه ! pic.twitter.com/F4SjOzFfGd — علي المدني – Ali Almadany (@82alialmadany) December 11, 2021

زبالة … #محمد_رمضان استقبل في المطار استقبال الفاتحين وهو ليس اكثر من زبالة .. حرام بل إجرام ان ينشغل الشارع العراقي به ..

بدل الاستعانة الكفائات العالمية لحل مشاكل العراق يتم جلب هذا الشخص المنحط نفسيا وسلوكيا .. لغاية في نفس يعقوب !!! #محمد_رمضان pic.twitter.com/iuPGuSjOJm — محمد العامري (@mohamed8052) December 11, 2021

ولفت مغردون آخرون إلى ظهور رمضان في التلفزيون العراقي وهو يدخن الشيشة يشير إلى أن الإعلام العراقي مأزوم علاوة على أن هذا الممثل لا يحترم الشعب العراقي.

ويواجه رمضان عددًا من الأزمات داخل مصر منها منعه من الغناء في الحفلات، فضلًا عن الغرامة المادية والأضرار المعنوية التي لحقت به جراء قضية الطيار المتوفى أشرف أبو اليسر.

هكذا غرد الاكاديمي المصري المعروف سامح عسكر بخصوص تصرفات محمد رمضان يوم امس وواصفا الاعلام العراقي بالمأزوم !

فعلا اغلب اعلاميينا أصبحوا مأزومين و الا ما استهان بهم محمد رمضان بهذه الطريقة !#سمارا_المقاتلة pic.twitter.com/fNdfQcI6pV — الإعلامية الحربية سمارا المقاتلة✌ (@FklzoxcTDkoAbn4) December 11, 2021

محمد رمضان في بغداد ادري جاي تدخن اركيلة لو تغني ، بس لو تبقى على الاركيلة افضل من الغناء ، العتب مو عليك !!! pic.twitter.com/AsTsP3VysE — يـاسـر الشيخ خـلـيـل (@yaserkhaleell) December 10, 2021