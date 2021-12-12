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منوعات|السودان

متطوعا.. شرطي سوداني يقتطع من وقته لتعليم الفقراء (فيديو)

أكثر من 3 ملايين طفل وطفلة في الفئة العمرية 5-13 سنة، لا يلتحقون بالمدرسة في السودان
12/12/2021

حظي مقطع فيديو للشرطي السوداني عبد الباقي محمد وهو يقوم بتعليم أطفال تخلفوا عن الدراسة لأسباب مادية في الخرطوم، بإعجاب واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السودان.

وقال عبد الباقي في مقطع فيديو نشرته شابة سودانية على حسابها عبر تويتر، إنه بدأ بتدريس هؤلاء الأطفال منذ 3 أشهر بعد أن صُعب على ذويهم دفع رسوم المدارس التي أصبحت باهظة على حد تعبيره.

وذكر عبد الباقي أنه يعلمهم الآن الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية، مضيفا أنه يقوم بتدريس 18 تلميذا في الوقت الحالي.

ويُعتبر السودان واحداً من البلدان التي يوجد فيه أعلى عدد من الأطفال خارج المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ويُقدّر أن أكثر من 3 ملايين طفل وطفلة في الفئة العمرية 5-13 سنة، لا يلتحقون بالمدارس.

ويلتحق بالمدرسة ما نسبته 76% من الأطفال ممن هم في سنّ المدرسة الابتدائية؛ بينما تنخفض هذه النسبة كثيراً في المرحلة الثانوية إلى 28%.

وبتسجيلها نسبة 43%، تعتبر ولاية النيل الأزرق الولاية الأسوأ أداءً من حيث عدد الأطفال ممن هم خارج المدرسة الابتدائية.

ومع انتشار الفيديو، عقد عدد من الناشطين والمغردين مقارنة بين ما وصفوه بتفاني هذا الشرطي ووطنيته، وبين أفراد قوات الشرطة الذين يشاركون في قمع الاحتجاجات الحالية في البلاد، مؤكدين أن عبدالباقي يمثل الشعار الذي يُنادى بـه ” الشرطة في خدمة الشعب”.

وتواجه الشرطة السودانية انتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات في البلاد.

وقتلت قوات الأمن في الشهر الذي أعقب سيطرة الجيش على السلطة في السودان ما لا يقل عن 42 شخصا، بحسب إحصاءات مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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Published On 10/12/2021
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