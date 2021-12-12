متطوعا.. شرطي سوداني يقتطع من وقته لتعليم الفقراء (فيديو)

حظي مقطع فيديو للشرطي السوداني عبد الباقي محمد وهو يقوم بتعليم أطفال تخلفوا عن الدراسة لأسباب مادية في الخرطوم، بإعجاب واسع بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السودان.

وقال عبد الباقي في مقطع فيديو نشرته شابة سودانية على حسابها عبر تويتر، إنه بدأ بتدريس هؤلاء الأطفال منذ 3 أشهر بعد أن صُعب على ذويهم دفع رسوم المدارس التي أصبحت باهظة على حد تعبيره.

وذكر عبد الباقي أنه يعلمهم الآن الرياضيات واللغة العربية والإنجليزية، مضيفا أنه يقوم بتدريس 18 تلميذا في الوقت الحالي.

ويُعتبر السودان واحداً من البلدان التي يوجد فيه أعلى عدد من الأطفال خارج المدارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ويُقدّر أن أكثر من 3 ملايين طفل وطفلة في الفئة العمرية 5-13 سنة، لا يلتحقون بالمدارس.

ويلتحق بالمدرسة ما نسبته 76% من الأطفال ممن هم في سنّ المدرسة الابتدائية؛ بينما تنخفض هذه النسبة كثيراً في المرحلة الثانوية إلى 28%.

وبتسجيلها نسبة 43%، تعتبر ولاية النيل الأزرق الولاية الأسوأ أداءً من حيث عدد الأطفال ممن هم خارج المدرسة الابتدائية.

ومع انتشار الفيديو، عقد عدد من الناشطين والمغردين مقارنة بين ما وصفوه بتفاني هذا الشرطي ووطنيته، وبين أفراد قوات الشرطة الذين يشاركون في قمع الاحتجاجات الحالية في البلاد، مؤكدين أن عبدالباقي يمثل الشعار الذي يُنادى بـه ” الشرطة في خدمة الشعب”.

وتواجه الشرطة السودانية انتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات في البلاد.

وقتلت قوات الأمن في الشهر الذي أعقب سيطرة الجيش على السلطة في السودان ما لا يقل عن 42 شخصا، بحسب إحصاءات مسعفين مؤيدين للحركة الاحتجاجية.

دي أجمل حاجه شفتها يوم الخميس الراجل دا بجمع الاطفال الماعندهم طريقه يدخلو مدرسه وبقريهم . المدارس اقل شي بقت بي ٥٠٠٠٠ . عندو زي ١٨ طفل بجوهو كل يوم العصر ويوم الجمعه الصباح 😍 البقدر يساعدو بي اي حاجه (طباشير،كراسي،سبوره…) يتواصل معاهو اسمو عبدالباقي 0912842404

0924100026 pic.twitter.com/hu3gEM7ism — رهاام (@rehamm871) December 10, 2021

🛑🛑🛑 في مدرسه وحده بس في صافولا وكلهم غير مستطيعين يدفعو حق المدرسه pic.twitter.com/XZp1b4fMju — رهاام (@rehamm871) December 10, 2021

الأول يبني في بيئة وظرف قاسي والآخر يهد ما بناه الأول لكي لا يستمر البناء الصحيح.

كونوا معاول بناء لا معاول هدم. pic.twitter.com/Bu1lzi8Lis — Abazar Hassan (@AbazarHassan) December 12, 2021

نموذج لرجل الشرطة في خدمة الشعب حتي لو ما كان مجال شغله الاساسي❤️😍

السودان مليان بشرفاء الشرطة والجيش ايضاً. بس النبي تعالو وابقو مارقين لينا بالجد احنا والسودان محتاجين ليكم وبشدة #مليونية13ديسمبر #ديسمبر_الثورة_مستمرة #الردة_مستحيلة #يسقط_الانقلاب_في_تونس و #السودان و #ميانمار https://t.co/m4WJm3ZqrN — 🦋SuZan الكنداكة🦋🇸🇩🇩🇿 ‏🇹🇳 (@suzan_musa) December 11, 2021

ينتميان لنفس المؤسسة و نفس الزي و نفس العقيدة.

بينما الأول اتبع انسانيته و فطرته السليمة و الآخر مشى وراء قائده و تعليماته اللئيمة.

شتان. ناس بتبني و تعلم

و ناس بتقتل تألِم pic.twitter.com/5Y6JXJEOq3 — غــيداء السُـــنّي (@bitAlsunni) December 12, 2021

التحية ليك ي وطني عساكر الثورة هيكلة الجيش والشرطة تعيد سيادة القانون https://t.co/uMqLt26Zpe — Akram Ahmed (@AkramAh84155701) December 11, 2021

ربنا يكثر من امثالك والناس تحس معاناة الآخرين وتساعد بالمستطاع https://t.co/aGbdywS6Fn — 🌴شَايِقتُـوِّد 🇸🇩🌴 (@AboAlsaony) December 11, 2021

ربنا يسهل عليه و ييسر كل اموره دي أجمل حاجة أشوفها السنة دي https://t.co/gPc4iqLzvs — نوبا – الأُو جي ٠ (@moh_AKA) December 10, 2021

مكان السجن مستشفى⁰مكان المنفى كلية⁰مكان الأسرى وردية⁰مكان الحسرة أغنيّة⁰مكان الطلقة عصفورة⁰تحلّق حول نافورة https://t.co/18sfQgI5fW — نُقُدْ (@sajoor) December 10, 2021

ربنا يخضر ضراعك ويصلح حالنا وحالك https://t.co/7D7cCx6yuN — Ahmed Abdulaziz (@ahmedostmohomed) December 11, 2021