الشرطة البريطانية تقتل رجلا دخل مصرفا بسلاح.. ماذا حدث؟ (فيديو)

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أنها قتلت رجلا دخل مصرفا بالسلاح في العاصمة لندن.

وقالت شرطة لندن، في بيان، إنها تلقت بلاغا بدخول رجل مسلح إلى مكان يضم مصرفا ومكاتب مراهنة في شارع غربي لندن.

وأضافت أن الشخص خرج من المكان ورحل عبر سيارة، وجرى إيقافه عند تقاطع شارعي كينسينغتون وبالاس غيت قرب قصر كنسينغتون، حيث يقيم الأمير وليام وعائلته.

وأوضحت أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على المشتبه به ما أدى إلى مصرعه، متأثرا بإصابته رغم استدعاء سيارة إسعاف.

وأغلقت السلطات المعنية الطرقات القريبة من القصر عقب الحادثة التي قالت إنها غير مرتبطة بالإرهاب.

وأشارت الشرطة، مساء السبت، إلى أن هوية الضحية لم تحدد بعد.

