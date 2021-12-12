مع أذان المغرب.. طيور الزرزور تقدم عرضا فنيا شديد التناغم أعلى مسجد (فيديو)

رسم سرب من طيور الزرزور لوحة فنية شديدة التناغم في سماء مدينة يوزغات وسط تركيا بالتزامن مع غروب الشمس.

وصادفت رحلة السرب إلى مساكنه مساءً وقت أذان صلاة المغرب، وتجمعت الطيور حول مئذنة المسجد وأبدعت لوحة كوريغرافية (أداء حركي متناغم) من تصميم الرحمن.

وظلت الطيور تتمايل أثناء الأذان في مشهد انسجام مبهر تشتهر به تلك الطيور.

ووثقت عدسات الحاضرين المشهد الذي يتكرر بتجمع أسراب الطيور باتجاه مساكنها الليلية في وقت أذان صلاة المغرب، لتكون واحدة من معجزات الطبيعة البديعة.

وانضم إلى السرب، سرب آخر شرع أيضًا في الالتفاف حول المئذنة في حركات متناغمة، قبل أن يتداخل السربان وينفصلا وكأنه عرض يعلم كل من فيه متى يتحرك وبأي اتجاه.

وتبدع أسراب الزرزور في رسم لوحات حركية راقية، وهي طيور صغيرة إلى متوسطة الحجم توجد بشكل كبير في أوربا وآسيا وأفريقيا.