شاهد.. تفجير محطة طاقة عملاقة تعمل بالفحم في اسكتلندا

هدمت اسكتلندا، الجمعة، محطة (لونغانيت) لتوليد الطاقة الكهربائية وهي آخر محطة كانت تعمل بالفحم في البلاد.

وأظهر مقطع مصور عملية هدم المحطة التي تمت عن بعد من خلال تفجير ضخم، راقبه من على مسافة ليست بالبعيدة عدد من المسؤولين يرأسهم الوزير الأول في اسكتلندا نيكولا ستورغيون.

شاهد: تدمير برج في محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم في #اسكتلندا pic.twitter.com/BsDRgfTD9S — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2021

وتولى الوزير الأول عملية الضغط على صاعق التفجير لهدم المحطة.

وأوقفت محطة (لونغانيت) عن العمل منذ سنوات في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة.

وكانت مدخنة المحطة التي يبلغ ارتفاعها 600 قدم (183 مترًا) أطول هيكل قائم بذاته في اسكتلندا وتعتبر معلمًا إقليميًا.

وكانت محطة (لونغانيت) للطاقة الكهربائية أكبر محطة توليد للطاقة تعمل بالفحم في أوروبا.

وبدأت بتوليد الكهرباء في عام 1970 وأنتجت الكهرباء التي تعمل بالفحم في اسكتلندا حتى تم إغلاقها في عام 2016.