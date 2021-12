“حجابك رائع وأنت الأفضل”.. رسالة وداع لافتة من تلميذة كندية لمعلمتها المسلمة بعد فصلها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الكندية رسالة كتبتها تلميذة في الصف الثالث الابتدائي توديعًا لمعلمتها المسلمة التي أبعدت عن التدريس بسبب ارتدائها الحجاب.

وذكرت الصحف الكندية أن مجلس إدارة مدارس مقاطعة كيبيك أعلن منذ أيام منع المُدرّسة فاطمة أنفاري من مواصلة العمل في إحدى المدارس الابتدائية بسبب رفضها التخلي عن ارتداء الحجاب.

Elin Wilson drew this card for her teacher Fatemah Anvari after she lost her position because of #Bill21. Even a third-grader can see that this law is unfair. pic.twitter.com/LwprbWoZul — Amira Elghawaby (@AmiraElghawaby) December 9, 2021

وكتبت طفلة تدعى إيلين ويلسون “أنا أفتقدك حقًا، لقد كنت معلمة رائعة، أحببت الوقت الذي كنت تقرأين فيه الكتب لنا. ليس من العدل أن تُمنعي من التدريس، أعتقد أن حجابك رائع حقًا، أنت أفضل معلمة على الإطلاق”.

وأنهت الطفلة رسالتها التي حظيت بانتشار واسع، برسم ملون لها وهي تمسك بيد معلمتها المسلمة مرتدية الحجاب، وترفع لافتة تقول “المعلمة فاطمة هي الأفضل”.

I cannot in good conscience keep silent on this anymore. This is an absolute disgrace. It's time politicians stood up for what's right. Bill 21 has to be opposed. In court, in the house of commons and in the streets. #bill21mustgo #cdnpoli https://t.co/f5tKuW3ShA — kyleseeback (@kyleseeback) December 9, 2021

واتخذ المجلس التعليمي قرار إبعاد المعلمة بسبب تبني مقاطعة كيبيك مشروع القانون (21) الذي يحدد الملابس التي يجب أن يرتديها الموظفون في الهيئات والمنشآت التابعة للحكومة الكندية.

وطبقًا للقانون، فإن الحجاب الإسلامي، وحتى العمامة التي يرتديها معتنقو العقيدة السيخية، لا تتناسب مع الثقافة الكندية ولذلك وجب منعها.

SO. WRONG. I wish for a country-wide outcry and a quick reinstatement of this teacher with a public apology and compensation. Quebec teacher removed from classroom for wearing hijab under law banning religious symbols | CBC News https://t.co/Pun4hzhWqF — Sarah Cox (@sarahcox_bc) December 10, 2021

وأعرب أولياء أمور المدرسة عن دعمهم للمعلمة وعلّقوا شرائط خضراء على سياج خارج المدرسة، تعبيرًا عن تعاطفهم معها.

وقالت أماندا ديغريس والدة أحد الأطفال في تصريحات إعلامية “إنه لأمر مروع ومحزن بصفتي إحدى الوالدين أن نرى هذا (القانون) يدخل حيز التنفيذ داخل مجتمعنا الصغير”.

My statement regarding the continuing impacts of Bill 21 in Québec and across Canada. pic.twitter.com/HKWlZKXXGo — Iqra Khalid 🇨🇦 (@iamIqraKhalid) December 9, 2021

وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال إنه لم “يغلق الباب” أمام اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون مقاطعة كيبيك، الذي حرم المعلمة من وظيفتها الأسبوع الماضي بسبب حجابها.

وأضاف المكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني “لا ينبغي أن يفقد أحد وظيفته أبدًا في كندا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية.. لم نغلق الباب أمام أي إجراء بالمحكمة في المستقبل”.

can always count on kids to keep it real. ✊🏼 https://t.co/6vzYmFYwDv — FrancineCompton (@FrancineCompton) December 10, 2021

Do we really want to teach our children that women should be forced to dress a certain way? Witnessing such blatant human rights discrimination occurring in our country saddens me. #Bill21 #cdnpoli @nccm https://t.co/xz8zyVRGSB — Senator Salma Ataullahjan (@SenatorSalma) December 9, 2021