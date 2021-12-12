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منوعات|تركيا

تركيا.. فرق الإنقاذ تعثر على مسن بعد فقدانه 12 ساعة في جبال مانيسا (فيديو)

المسن التركي محمد أخيسار مصطفى عقب العثور عليه
المسن التركي محمد أخيسار مصطفى عقب العثور عليه (مواقع التواصل)
12/12/2021-|آخر تحديث: 13/12/202112:30 AM (مكة المكرمة)

نشرت وسائل إعلام محلية تركية عبر منصات التواصل مقطعا مصورا يوثق إنقاذ فرق الإنقاذ والطوارئ التركية رجلا مسنا، وذلك بعد فُقدانه لمدة 12 ساعة في جبال مدينة مانيسا (غربي البلاد) أثناء جمعه نبتة الفطر.

وأظهرت اللقطات المصورة المتداولة تشكيل فرق الطوارئ سلسلة بشرية لسحب المسن الذي يُدعى محمد أخيسار مصطفى من بين الأشجار المتشابكة.

وخرج أخيسار لجمع الفطر، صباح أمس السبت، في (أق حصار) بمحافظة مانيسا ثم اختفى.

وبعد عمليات بحث مكثفة في المنطقة، عثرت عليه فرق الإنقاذ والطوارئ عالقًا في أدغال الغابات.

لم يتمالك أخيسار دموعه بعد العثور عليه وقال لفرق الطوارئ (رضي الله عنكم) ثم نُقل إلى المستشفى الحكومي للاطمئنان على صحته.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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