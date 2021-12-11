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منوعات|إندونيسيا

وافته المنيّة قبل خطبة الجمعة بلحظات.. إندونيسيون ينعون والي مدينة باندونغ (فيديو)

عُديد محمد دانيال.. والي مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا
11/12/2021-|آخر تحديث: 11/12/202105:25 PM (مكة المكرمة)

نعى آلاف الإندونيسيين -عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي- والي مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوة الغربية (عُديد محمد دانيال) الذي وافته المنيّة، أمس الجمعة، أمام المنبر.

وعند دخوله إلى المسجد، حيّا دانيال جمهورًا من الناس كانوا يقفون أمام المسجد، ثم دلف إلى داخله، واعتدل لأداء الصلاة.

وتفاعل كثير من المغرّدين مع خبر وفاة الوالي، ودعوا له بالرحمة، وقدّموا التعازي إلى أسرته وعائلته وأشادوا بمناقبه.

وشارك المغرّدون مقاطع مسجّلة من كاميرات المراقبة في المسجد، تُظهر تجمّع المصلّين حول والي المدينة بعد أن سقط أرضًا، قبل نقله إلى المستشفى القريب.

وفاز عُديد محمد دانيال بمنصب والي المدينة في انتخابات عام 2018، لفترة 5 سنوات حتى العام المقبل، وعُرف بأنه يستمع دائمًا للمصلّين من سكان مدينته بعد إلقائه خطبة الجمعة، في تقليد للتواصل مع عامّة الناس.

وحافظ الوالي على عضويته في مجالس التعليم وحلقات العلم الشرعي في بعض المساجد، كما أنه أحد مستشاري جمعية زمالة فناني مدينة باندونغ، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السابق لحزب العدالة والرفاه الإندونيسي (محمد صاحب الإيمان).

المصدر : الجزيرة مباشر

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