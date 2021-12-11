وافته المنيّة قبل خطبة الجمعة بلحظات.. إندونيسيون ينعون والي مدينة باندونغ (فيديو)

نعى آلاف الإندونيسيين -عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي- والي مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوة الغربية (عُديد محمد دانيال) الذي وافته المنيّة، أمس الجمعة، أمام المنبر.

وعند دخوله إلى المسجد، حيّا دانيال جمهورًا من الناس كانوا يقفون أمام المسجد، ثم دلف إلى داخله، واعتدل لأداء الصلاة.

وتفاعل كثير من المغرّدين مع خبر وفاة الوالي، ودعوا له بالرحمة، وقدّموا التعازي إلى أسرته وعائلته وأشادوا بمناقبه.

قبل المنبر بخطوات سقط أمام أعين المصلين.. نعى آلاف الإندونيسيين -على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي- عُديد محمد دانيال والي مدينة باندونغ، عاصمة إقليم جاوا الغربية في #إندونيسيا، الذي وافته المنية اليوم أمام المنبر الذي كان يهم بصعوده لإلقاء خطبة الجمعة، pic.twitter.com/vCk4KfqGDX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2021

وشارك المغرّدون مقاطع مسجّلة من كاميرات المراقبة في المسجد، تُظهر تجمّع المصلّين حول والي المدينة بعد أن سقط أرضًا، قبل نقله إلى المستشفى القريب.

وفاز عُديد محمد دانيال بمنصب والي المدينة في انتخابات عام 2018، لفترة 5 سنوات حتى العام المقبل، وعُرف بأنه يستمع دائمًا للمصلّين من سكان مدينته بعد إلقائه خطبة الجمعة، في تقليد للتواصل مع عامّة الناس.

Wali kota Bandung meninggal saat mau naik mimbar sbg khotib. Innalillahi wa ina ilaihi rojiun Semoga semua amal ibadahnya di terima Allah swt. Aamiiinyaroballalamin. Ingat Allah swt cabut nyawa hambanya, sesuai kebiasaanya. NGIBUL YA SAAT NGIBUL pic.twitter.com/Yih0A9wuKW — Abah_adzi. (@yashudha_naka) December 10, 2021

وحافظ الوالي على عضويته في مجالس التعليم وحلقات العلم الشرعي في بعض المساجد، كما أنه أحد مستشاري جمعية زمالة فناني مدينة باندونغ، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السابق لحزب العدالة والرفاه الإندونيسي (محمد صاحب الإيمان).