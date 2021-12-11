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مقتل وإصابة العشرات إثر أعاصير مدمرة ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

أعاصير مدمرة تضرب ولاية كنتاكي الأمريكية وتتسبب في مقتل 50 شخصا على الأقل (getty)
11/12/2021

أعلنت السلطات في ولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، مقتل 70 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بعدما اجتاحت أعصاير مدمرة الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأدت الأعاصير التي تجتاح الولاية، منذ مساء الجمعة، إلى دمار هائل في عدد من مدن كنتاكي وعلى رأسها مدينة (مايفيلد) حيث انهار سقف مصنع للشموع وكان بداخله نحو 100 شخص.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في تصريحات صحفية، اليوم، إن الأعاصير التي ضربت الولاية “خلفت أكثر من 70 قتيلا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب بيشير في مؤتمر صحفي عن خشيته من أن يصل عدد ضحايا الولاية جراء الأعاصير إلى أكثر من 100 قتيلا.

وأوضح “ربما أدت الأعاصير إلى مقتل 70 أو 100 شخص. الأمر مروع بعض البلدات دمرت بشكل كبير وخسرت نحو نصف مناطقها العامرة”.

وأشار إلى أن الأعاصير والرياح المرافقة لها تجاوزت سرعتها 300 كيلومترا في الساعة وقضت على منازل وأماكن عدة وسوتها بالأرض.

ولفت إلى أن من بين الأضرار التي قد ينجم عنها “خسائر بشرية كبيرة” انهيار سقف مصنع للشموع على المتواجدين بداخله وكان عددهم وفق التقديرات المعلنة 100 شخص.

ووصف بيشير الأعاصير بأنها “الأشد في تاريخ كنتاكي” مؤكدا على أنه أعلن حالة الطواريء “منتصف ليل السبت”.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفة الشديد لما تعرضت له الولاية الأمريكية والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها.

ووصف الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة بأنها “مأساة تفوق التصور”.

وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصور بعضها أخذ من خلال الطائرات المسيرة (درون) تظهر الدمار الهائل الذي تسببت فيه الأعاصير في ولاية كنتاكي.

ونشر أيضا البعض نداءات استغاثة في إطار عمليات البحث عن بعض أفراد الأسرة والأصدقاء المفقودين.

وكشفت جامعة “ويسترن كنتاكي” في بيان عن وفاة أحد طلابها جراء الأعاصير.

والشاب القتيل كان سيتخرج في جامعته خلال حفل كان مقررا تنظيمه اليوم، وتم إلغاؤه على خلفية الأعاصير المدمرة.

يشار إلى أن الأعاصير ضربت أيضا نحو 4 ولايات أمريكية أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الأعاصير في ولايات أركنساس وتينيسي وميسوري وإلينوي وسط قلقا حيال سقوط قتلى جدد.

وأعلنت الشرطة في ولاية أركنساس وفاة شخص واحد على الأقل في دار رعاية مسنين ومحاصرة نحو 19 أخرين.

وكشفت السلطات في مدينة إدواردسفيل في ولاية إلينوي عن سقوط  خسائر بشرية أثناء محاولة عمال الطوارئ إجلاء عشرات العمال العالقين داخل مركز توزيع لشركة أمازون بعد أن تسبب الإعصار بانهيار مفاجئ لسقف المستودع.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما يزالون عالقين في المبنى ولا طبيعة  الخسائر البشرية.

وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

 

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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