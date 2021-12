مقتل وإصابة العشرات إثر أعاصير مدمرة ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية (فيديو)

أعلنت السلطات في ولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، مقتل 70 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بعدما اجتاحت أعصاير مدمرة الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأدت الأعاصير التي تجتاح الولاية، منذ مساء الجمعة، إلى دمار هائل في عدد من مدن كنتاكي وعلى رأسها مدينة (مايفيلد) حيث انهار سقف مصنع للشموع وكان بداخله نحو 100 شخص.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير في تصريحات صحفية، اليوم، إن الأعاصير التي ضربت الولاية “خلفت أكثر من 70 قتيلا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب بيشير في مؤتمر صحفي عن خشيته من أن يصل عدد ضحايا الولاية جراء الأعاصير إلى أكثر من 100 قتيلا.

وأوضح “ربما أدت الأعاصير إلى مقتل 70 أو 100 شخص. الأمر مروع بعض البلدات دمرت بشكل كبير وخسرت نحو نصف مناطقها العامرة”.

وأشار إلى أن الأعاصير والرياح المرافقة لها تجاوزت سرعتها 300 كيلومترا في الساعة وقضت على منازل وأماكن عدة وسوتها بالأرض.

ولفت إلى أن من بين الأضرار التي قد ينجم عنها “خسائر بشرية كبيرة” انهيار سقف مصنع للشموع على المتواجدين بداخله وكان عددهم وفق التقديرات المعلنة 100 شخص.

ووصف بيشير الأعاصير بأنها “الأشد في تاريخ كنتاكي” مؤكدا على أنه أعلن حالة الطواريء “منتصف ليل السبت”.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفة الشديد لما تعرضت له الولاية الأمريكية والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بها.

ووصف الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة بأنها “مأساة تفوق التصور”.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue. — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

وفي السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع مصور بعضها أخذ من خلال الطائرات المسيرة (درون) تظهر الدمار الهائل الذي تسببت فيه الأعاصير في ولاية كنتاكي.

ونشر أيضا البعض نداءات استغاثة في إطار عمليات البحث عن بعض أفراد الأسرة والأصدقاء المفقودين.

وكشفت جامعة “ويسترن كنتاكي” في بيان عن وفاة أحد طلابها جراء الأعاصير.

والشاب القتيل كان سيتخرج في جامعته خلال حفل كان مقررا تنظيمه اليوم، وتم إلغاؤه على خلفية الأعاصير المدمرة.

A Western #Kentucky University student who was supposed to graduate today died during as a result of last night's tornadoes. Per @wku: pic.twitter.com/PtHPZ6Gog6 — Philmonger (@phillipmbailey) December 11, 2021

يشار إلى أن الأعاصير ضربت أيضا نحو 4 ولايات أمريكية أخرى.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الأعاصير في ولايات أركنساس وتينيسي وميسوري وإلينوي وسط قلقا حيال سقوط قتلى جدد.

وأعلنت الشرطة في ولاية أركنساس وفاة شخص واحد على الأقل في دار رعاية مسنين ومحاصرة نحو 19 أخرين.

This will be a night I won't forget.. Helping with search and rescue I found this dog protecting its puppies in a collapsed 2 story home (Not sure about the people living here).. Breaks my heart so see all these people lose everything. pic.twitter.com/qxaYuwwH8D — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

وكشفت السلطات في مدينة إدواردسفيل في ولاية إلينوي عن سقوط خسائر بشرية أثناء محاولة عمال الطوارئ إجلاء عشرات العمال العالقين داخل مركز توزيع لشركة أمازون بعد أن تسبب الإعصار بانهيار مفاجئ لسقف المستودع.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين ما يزالون عالقين في المبنى ولا طبيعة الخسائر البشرية.

وكان الموظفون يعملون دواما ليليا لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.

Timothy Townsend used to live in #Tampa, he now lives in #Mayfield, Kentucky. He shared this video with me this morning. So sad. Prayers to everyone involved. #tornadoes pic.twitter.com/AVwoy0M2Zt — Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) December 11, 2021

