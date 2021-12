محكمة ألمانية: انزلاق الموظف أثناء انتقاله من السرير إلى حاسوبه وهو يعمل من المنزل “إصابة عمل”

قضت المحكمة الاجتماعية الفيدرالية في ألمانيا بأن انزلاق أو سقوط الموظف أثناء تحركه في رحلته الصباحية الأولى من السرير إلى حاسوبه الشخصي ومكتبه الخاص للدوام من المنزل “بمثابة إصابة عمل” توجب التعويض والمطالبة بالتأمين.

وأرجعت المحكمة التي تشرف على قضايا الضمان الاجتماعي حكمها إلى أن “الموظف عادة ما يبدأ العمل في الصباح من المنزل دون تناول وجبة الإفطار” دون توضيح العلاقة بين ما استندت عليه وقرارها، حسبما نقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الجمعة.

وجاء قرار المحكمة في أعقاب نظرها في واقعة انزلاق رجل -لم يُكشف عن هويته- وكسِر ظهره وهو في طريقه إلى مكتبه في الطابق الذي يقع أسفل غرفة نومه.

وقالت إن الرجل “يمكنه المطالبة بالتأمين والتعويض ضد الحوادث في مكان العمل لأنه كان يتنقل بغية القيام بوظيفته ولأنه عادة ما يبدأ العمل في مكتبه بالمنزل على الفور دون تناول الإفطار مسبقا”.

وسقط الرجل أثناء المشي على الدرج الذي يربط الطابقين ببعضهما البعض.

وأشارت المحكمة إلى أنه يمكن اعتبار “الرحلة الصباحية الأولى من السرير إلى المكتب الشخصي داخل المنزل وكأنها الطريق إلى العمل”.

وأضافت في قرارها “المدعي تعرض لحادث في العمل عندما سقط في طريقه إلى مكتبه بالمنزل في الصباح”.

وتابعت “إذا تم تنفيذ النشاط المؤمن عليه في منزل الموظف المؤمن عليه أو في مكان آخر يتم توفير غطاء التأمين بالقدر نفسه مثل الوجود بمقر الشركة”.

