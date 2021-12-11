بعد ظهورها حليقة الرأس.. تعاطف جماهيري واسع مع المطربة شيرين عبد الوهاب عقب إعلان طلاقها

أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة واسعة من التعاطف معها إثر ظهورها حليقة الرأس في أحدث حفلاتها الغنائية، أمس الجمعة، وخاطبت الجمهور قائلة “سعيدة أني معكم، ويا ريت (أتمنى) تقبلوني بالشكل دا، أنا كده فُوقت (أصبحت أكثر ارتياحا)”.

وأحيت شيرين، مساء الجمعة، أول حفل غنائي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب إعلان انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، قبل أيام.

وظهرت شيرين حليقة الرأس، وحاولت السخرية من شكلها الجديد قائلة “أنا بتحدى أصالة.. مش ها تقدر تعمل كده”، في إشارة إلى إقدام المطربة السورية أصالة نصري على قص شعرها بطريقة “جرسون”.

وقبل أسبوع، أعلنت شيرين (41 عامًا) انفصالها رسميا عن حسام حبيب وقالت في بيان “أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، وأن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأثار مظهر المطربة المصرية وهي حليقة الرأس تعاطفا واسعا في مصر والعالم العربي، إذ قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على فضائية (إم بي سي مصر): “يا شيرين يا حبيبتي، مليون ست بتطلق كل يوم، إيه المشكلة يعني؟”.

ونشرت المذيعة المصرية رضوى الشربيني صور شيرين في حفلها الأخير قائلة “كل الدعم والحب لكي يا شيرين”.

كل الدعم والحب ليكى يا شيرين…#شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/1xfQbWu7yv — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) December 10, 2021

#شيرين_عبد_الوهاب حرة تعمل اللي هي عايزاه و بصراحة هي كدة #حلقت_له حرفياً ✋🏻 — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) December 10, 2021

#شيرين_عبد_الوهاب لك مني كل الحب والدعم، واخيراً رجعتي لجمهورك اللي يحبك ويغار عليكي، انت قوية واكيد رح تتخطي كل الصعاب ❤️@sherine pic.twitter.com/gz6ERWLgsu — مهيرة (@Mahira) December 11, 2021

وغرّدت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود عبر تويتر: “بكل مراحل حياتها لم تفقد عفويتها وتلقائيتها وظلت شجاعة رغم كل الصعاب”.

وتابعت “شيرين عبد الوهاب أم متفانية وفنانة موهوبة وصوت لن يتكرر، وأقول لكم على سر؟ معظم النساء وأنا منهن يتمنين أن يجربن قصة الشعر هذه ولو لمرة بحياتهن”.

بكل مراحل حياتها لم تفقد عفويتها وتلقائيتها وظلت شجاعة رغم كل الصعاب. ام متفانية وفنانة موهوبة وصوت لن يتكرر.. واقولكم على سر؟ معظم النساء وانا منهن يتمنين ان يجربن قصة الشعر هذه ولو لمرة بحياتهن! برافو #شيرين_عبد_الوهاب 👏🏼💖 pic.twitter.com/gdeDCnfbsP — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) December 11, 2021

من جانبه، غرد الفنان محمد عطية “أنا بحب شيرين والناس بتحبها وهاتفضل (ستظل) تحبها مش كل يوم بيجيلنا (يأتي لنا) في مصر صوت زي صوتها”.

انا بحب شيرين و الناس بتحبها و هتفضل تحبها … مش كل يوم بيجيلنا في مصر صوت زي صوتها ❤️❤️❤️❤️#شيرين_عبد_الوهاب — Mohamed Attia (@MohamedAttia) December 10, 2021

وتفاعل آلاف المغردين من مصر ودول عربية عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع المظهر الجديد لشيرين بعدة هاشتاغات باسم “بنحبك يا شيرين”، “جميلة يا شيرين”، و”كلنا شيرين عبد الوهاب”.

شيرين الاحساس والابداع كلنا بنحبك وبنعشق صوتك واحساسك يلا بقي عايزين اغاني تكسر الدنيا كالعاده واللي فات مات بكره احلي واجمل وارجوكي بقي حبي نفسك وقدريها وخافي عليها ودلعيها لانها تستحق @sherine pic.twitter.com/FeSp0Am1Gm — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) December 11, 2021

كتير حب لـ #شيرين_عبد_الوهاب بشعر ومن دون شعر، باكتئاب ومن دون إكتئاب، وين ما كنتِ وكيف ما كنتِ ومع مين ما كنتِ 🤍 — Elie Abou Najem (@elieabounajem) December 11, 2021

دَعوا #شيرين تفعل ما تشاء ؛

مُنذ بدايتها الفنيّة ظهرت لنا إنسانة بسيطة خفيفة غير مُتكلّفة وأحببناها كما هي ؛

عَشقنا فنّها وإحساسها وعفوّيتها ؛

مرّت مؤخراً في ظروف الله وحده العالم بها ؛

دعوها وشأنها حتى تتعافى من داخلها قبل خارجها وتعود لنا "المُطربة" التي أسعدتنا وأطربتنا ❤️🎶 pic.twitter.com/QkF5l6DEq3 — Turki ~ تركي (@turki8558) December 11, 2021

وعقب تداول أنباء عن وقوف طليقها المطرب حسام حبيب وراء حلق رأسها، قالت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر “ليه ميكونش (لم لا يكون) لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟”.

وأضافت “ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء (في إشارة لحسام حبيب) وظلمتوني؟”.

ليه ميكونش لوك جديد؟ ، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..

انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) December 11, 2021

انت قمر بكل حالاتك.. وزادت حلاوتك وتعملي الي يعجبك طالما مش بيضر حد وحشتينا وكلنا منتظرين جديدك والأهم.. تكوني مرتاحة وفرحانة ❤️❤️❤️ @sherine #شيرين https://t.co/gpuKp5dStC — Kinda Alloush (@KindaAlloush) December 11, 2021

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب عام 2018، وكانت دائمة الحديث عن علاقتهما العاطفية في البرامج المتلفزة، قبل أن تعلن الانفصال قبل أسبوع.

وشيرين لديها ابنتان “مريم وهنا” من زوجها الأول الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، واستمر زواجهما 5 سنوات.