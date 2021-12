بعد ظهورها حليقة الرأس.. تعاطف جماهيري واسع مع المطربة شيرين عبد الوهاب عقب إعلان طلاقها

أثارت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حالة واسعة من التعاطف معها إثر ظهورها حليقة الرأس في أحدث حفلاتها الغنائية، أمس الجمعة، وخاطبت الجمهور قائلة “سعيدة أني معكم، ويا ريت (أتمنى) تقبلوني بالشكل دا، أنا كده فُوقت (أصبحت أكثر ارتياحا)”.

وأحيت شيرين، مساء الجمعة، أول حفل غنائي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب إعلان انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، قبل أيام.

وظهرت شيرين حليقة الرأس، وحاولت السخرية من شكلها الجديد قائلة “أنا بتحدى أصالة.. مش ها تقدر تعمل كده”، في إشارة إلى إقدام المطربة السورية أصالة نصري على قص شعرها بطريقة “جرسون”.

وقبل أسبوع، أعلنت شيرين (41 عامًا) انفصالها رسميا عن حسام حبيب وقالت في بيان “أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، وأن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأثار مظهر المطربة المصرية وهي حليقة الرأس تعاطفا واسعا في مصر والعالم العربي، إذ قال الإعلامي عمرو أديب في برنامجه على فضائية (إم بي سي مصر): “يا شيرين يا حبيبتي، مليون ست بتطلق كل يوم، إيه المشكلة يعني؟”.

ونشرت المذيعة المصرية رضوى الشربيني صور شيرين في حفلها الأخير قائلة “كل الدعم والحب لكي يا شيرين”.

وغرّدت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود عبر تويتر: “بكل مراحل حياتها لم تفقد عفويتها وتلقائيتها وظلت شجاعة رغم كل الصعاب”.

وتابعت “شيرين عبد الوهاب أم متفانية وفنانة موهوبة وصوت لن يتكرر، وأقول لكم على سر؟ معظم النساء وأنا منهن يتمنين أن يجربن قصة الشعر هذه ولو لمرة بحياتهن”.

من جانبه، غرد الفنان محمد عطية “أنا بحب شيرين والناس بتحبها وهاتفضل (ستظل) تحبها مش كل يوم بيجيلنا (يأتي لنا) في مصر صوت زي صوتها”.

وتفاعل آلاف المغردين من مصر ودول عربية عدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع المظهر الجديد لشيرين بعدة هاشتاغات باسم “بنحبك يا شيرين”، “جميلة يا شيرين”، و”كلنا شيرين عبد الوهاب”.

وعقب تداول أنباء عن وقوف طليقها المطرب حسام حبيب وراء حلق رأسها، قالت شيرين عبد الوهاب عبر تويتر “ليه ميكونش (لم لا يكون) لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟”.

وأضافت “ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء (في إشارة لحسام حبيب) وظلمتوني؟”.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب عام 2018، وكانت دائمة الحديث عن علاقتهما العاطفية في البرامج المتلفزة، قبل أن تعلن الانفصال قبل أسبوع.

وشيرين لديها ابنتان “مريم وهنا” من زوجها الأول الملحن والموزع الموسيقي محمد مصطفى، واستمر زواجهما 5 سنوات.

Egyptian superstar Sherine Abdel Wahab surprised her fans in her first appearance after her divorce from Egyptian singer Hossam Habib, as she appeared at her concert in Abu Dhabi with an almost completely shaved head. #EgyptToday #Egypt | #مصر #شيرين_عبد_الوهاب #شيرين pic.twitter.com/MTmqi6COTZ

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) December 10, 2021