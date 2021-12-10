تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|القطب الجنوبي

مشهد فلكي نادر.. كسوف كلي للشمس في القارّة القطبية (فيديو)

كسوف الشمس في أذربيجان خلال يونيو الماضي (الأناضول)
10/12/2021-|آخر تحديث: 10/12/202103:35 PM (مكة المكرمة)

وثّقت عدسات المتخصّصين مشهدًا نادرًا من كسوف كلي في القارّة القطبية الجنوبية، كان الوحيد هذا العام، وفق موقع (سبيس) الأمريكي المختصّ بأخبار الفضاء.

وقال الموقع إن العديد من محبّي المغامرة لم يتمكّنوا من الوصول إلى القارّة لمشاهدة الكسوف، لكنّه مستقبلًا سيكون في مناطق أقرب، وتحديدًا عام 2024 سيعبر الولايات المتحدة.

وذهبت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية إلى أن الكسوف المقبل قد يكون جزئيًّا، بينما يُتوقّع الكسوف الكلي المقبل في 2039، في حين حدث الأخير عام 2003.

ووصفت الصحيفة المشهد الفلكي النادر الذي شهدته القارّة القطبية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي، عندما تحوّل الطقس المشمس إلى مظلم فجأة.

وقال راوول كورديرو -من جامعة سانتياغو دي تشيلي، الذي كان حاضرًا- إن المشهد جرى في تمام الساعة 07.46 بتوقيت غرينتش، وأن مرحلة “حلقة النار” استمرّت أكثر من 40 ثانية ما جعل الرؤية ممتازة.

ويحدث الكسوف عندما يمرّ القمر بين الشمس والأرض، ويُلقي بظلاله على الأرض، وحتى يكون كسوفًا كليًّا ينبغي أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

حول هذه القصة

دراسة: كوكب الزهرة لم يحتضن يوما أي محيطات.. كيف نجت الأرض من نفس المصير؟

خلصت دراسة علمية حديثة استخدم فيها نموذج مناخي متطور، إلى أن كوكب الزهرة لم يشكل يوما بيئة حاضنة للمحيطات، في نتائج من شأنها إضعاف الفرضية القائلة بأن الكوكب “التوأم” للأرض ربما كان يؤوي حياة.

Published On 16/10/2021
المزيد من منوعات
الأكثر قراءة