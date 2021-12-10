مشهد فلكي نادر.. كسوف كلي للشمس في القارّة القطبية (فيديو)

وثّقت عدسات المتخصّصين مشهدًا نادرًا من كسوف كلي في القارّة القطبية الجنوبية، كان الوحيد هذا العام، وفق موقع (سبيس) الأمريكي المختصّ بأخبار الفضاء.

وقال الموقع إن العديد من محبّي المغامرة لم يتمكّنوا من الوصول إلى القارّة لمشاهدة الكسوف، لكنّه مستقبلًا سيكون في مناطق أقرب، وتحديدًا عام 2024 سيعبر الولايات المتحدة.

في مشهد نادر .. كسوف كلي للشمس يغرق القارة القطبية الجنوبية في الظلام#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/rQG40yQUz3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 9, 2021

وذهبت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية إلى أن الكسوف المقبل قد يكون جزئيًّا، بينما يُتوقّع الكسوف الكلي المقبل في 2039، في حين حدث الأخير عام 2003.

ووصفت الصحيفة المشهد الفلكي النادر الذي شهدته القارّة القطبية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي، عندما تحوّل الطقس المشمس إلى مظلم فجأة.

وقال راوول كورديرو -من جامعة سانتياغو دي تشيلي، الذي كان حاضرًا- إن المشهد جرى في تمام الساعة 07.46 بتوقيت غرينتش، وأن مرحلة “حلقة النار” استمرّت أكثر من 40 ثانية ما جعل الرؤية ممتازة.

ويحدث الكسوف عندما يمرّ القمر بين الشمس والأرض، ويُلقي بظلاله على الأرض، وحتى يكون كسوفًا كليًّا ينبغي أن تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد.